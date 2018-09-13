Украинский журналист Николай Семена сможет выехать с территории аннексированного Крыма на материковую часть Украины в июле 2019 года в случае условно-досрочного освобождения.

Об этом его адвокат Эмиль Курбединов рассказал "Крим.Реалии", передает УНН.

По его словам, Николай Семена получил письмо от начальника исполнительной службы, в котором тот сообщает, что не уполномочен рассматривать его "выезд за границу".

Николаю Семене, добавляет адвокат, остается ждать условно-досрочное освобождение.

"Получается, что только в июле заканчивается половина срока условного осуждения. Он может ходатайствовать об условно-досрочном. Если удовлетворят, а это делается через суд, тогда он спокойно сможет уехать", - говорит адвокат.

Ранее сообщалось: "Власти" оккупированного Крыма отказали украинскому журналисту Николаю Семене выехать в Киев для лечения в кардиологической клинике.