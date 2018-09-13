Журналист Семена сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении в июле 2019 года
|09:22 03.10.2018
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|Крым
Украинский журналист Николай Семена сможет выехать с территории аннексированного Крыма на материковую часть Украины в июле 2019 года в случае условно-досрочного освобождения.
Об этом его адвокат Эмиль Курбединов рассказал "Крим.Реалии", передает УНН.
По его словам, Николай Семена получил письмо от начальника исполнительной службы, в котором тот сообщает, что не уполномочен рассматривать его "выезд за границу".
Николаю Семене, добавляет адвокат, остается ждать условно-досрочное освобождение.
"Получается, что только в июле заканчивается половина срока условного осуждения. Он может ходатайствовать об условно-досрочном. Если удовлетворят, а это делается через суд, тогда он спокойно сможет уехать", - говорит адвокат.
Ранее сообщалось: "Власти" оккупированного Крыма отказали украинскому журналисту Николаю Семене выехать в Киев для лечения в кардиологической клинике.
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