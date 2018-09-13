После сообщения о новой базе ВМС Украины военным РФ выделили часть акватории Азовского моря
|08:33 03.10.2018
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|Крым
Российское правительство выделило Минобороны РФ в 20-летнее пользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря.
Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на российском официальном портале правовой информации, сообщает УНИАН.
Отмечается, что территория выделяется «для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Российские военные получают в пользование участок площадью 21,626 квадратных километров.
Напомним: С 30 сентября, в акватории Азовского моря несут службу новые патрульные многофункциональные катера Stadtline 38s.
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