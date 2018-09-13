Российское правительство выделило Минобороны РФ в 20-летнее пользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на российском официальном портале правовой информации, сообщает УНИАН.

Отмечается, что территория выделяется «для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Российские военные получают в пользование участок площадью 21,626 квадратных километров.



Напомним: С 30 сентября, в акватории Азовского моря несут службу новые патрульные многофункциональные катера Stadtline 38s.