Сроки сдачи работ по безопасности автоподхода к Керченскому мосту снова перенесли

08:08 03.10.2018 0 комментариев Крым

Оккупанты перенесли сроки сдачи работ по транспортной безопасности автоподхода к Керченскому мосту со стороны Керчи на 15 декабря.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации, передает УНИАН

В середине августа стало известно, что ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ» не успевает в установленный срок — до 30 сентября — закончить работы по обеспечению транспортной безопасности на автоподходах со стороны Керчи.

Представитель Минтранса сообщил, что со стороны Керчи досмотр будет проводиться по временной схеме.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники уточнял, что он будет осуществляться через мобильные комплексы. Первый раз сроки выполнения работ по обеспечению безопасности автоподходов переносились в апреле.  

Напомним: Возить бензин в оккупированный Крым по мосту не разрешили.



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