Малые ракетные корабли ЧФ РФ "Град Свияжск" и "Великий Устюг" проекта 21631 "Буян-М" завершили выполнение задач в Средиземном море и возвращаются на базу.

МРК начали проходить проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы Черноморского флота Алексея Рулева, передает Центральный Военно-Морской Портал.

В сентябре корабли задействовали для проведения военно-морских учений. В Средиземном море остается также вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен".



Ранее, в июне 2018 года, "Град Свияжск" и "Великий Устюг" провели в Средиземном море совместные учения с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного противника.



"Град Свияжск" и "Великий Устюг" – малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр "Буян-М").

Они относятся к классу "река-море" и сконструированы с соблюдением требований по снижению радиолокационной заметности. Длина кораблей – 74,1 метра, ширина – 11 метров. При водоизмещении около 950 тонн корабли развивают скорость до 25 узлов. Экипаж – около 60 человек.



Главная ударная сила этих МРК – универсальный ракетный комплекс высокой дальности "Калибр-НК" (боекомплект – 8 крылатых ракет, предназначенных для поражения как кораблей, так и береговых целей).

Фото: Twitter.com, YorukIsik