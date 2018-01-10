2 ракетных корабля ЧФ России с ракетами Калибр вернулись в Черное море из Сирии / Фото
|07:23 03.10.2018
|0 комментариев
Малые ракетные корабли ЧФ РФ "Град Свияжск" и "Великий Устюг" проекта 21631 "Буян-М" завершили выполнение задач в Средиземном море и возвращаются на базу.
МРК начали проходить проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы Черноморского флота Алексея Рулева, передает Центральный Военно-Морской Портал.
В сентябре корабли задействовали для проведения военно-морских учений. В Средиземном море остается также вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен".
Ранее, в июне 2018 года, "Град Свияжск" и "Великий Устюг" провели в Средиземном море совместные учения с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного противника.
"Град Свияжск" и "Великий Устюг" – малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр "Буян-М").
Они относятся к классу "река-море" и сконструированы с соблюдением требований по снижению радиолокационной заметности. Длина кораблей – 74,1 метра, ширина – 11 метров. При водоизмещении около 950 тонн корабли развивают скорость до 25 узлов. Экипаж – около 60 человек.
Главная ударная сила этих МРК – универсальный ракетный комплекс высокой дальности "Калибр-НК" (боекомплект – 8 крылатых ракет, предназначенных для поражения как кораблей, так и береговых целей).
Фото: Twitter.com, YorukIsik
Ещё на эту тему:
Пенсионер Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" ждет решения своей судьбы в оккупированном Севастополе
Командующий Черноморским флотом РФ уходит в отставку
Черноморский флот получит нового командующего
На Черноморском флоте прошла плановая проверка боеготовности
Ансамбль Черноморского флота из оккупированного Севастополя гастролирует по Испании и Португалии
На Черноморском флоте началась итоговая проверка Новороссийской военно-морской базы за 2017 год