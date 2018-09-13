"Власти" оккупированного Крыма отказали украинскому журналисту Николаю Семене выехать в Киев для лечения в кардиологической клинике.

Помощь в решении данного вопроса отказалась предоставлять и "омбудсмен" Крыма Людмила Лубина, сообщают "Крым.Реалии", передает Укринформ.

"Подконтрольный Кремлю омбудсмен Крыма Людмила Лубина заявила, что не может помочь украинскому журналисту Николаю Семене выехать на лечение в Киев", - рассказал "Крым.Реалии" адвокат Николая Семены Эмиль Курбединов.

На проходившей во вторник, 2 октября, встрече Лубина сообщила Семене и Курбединову, что "не в ее силах и власти сделать так, чтобы Семену выпустили из Крыма", в связи с тем, что журналист "должен отмечаться в исполнительной службе".

"Но она предложила ему помочь с медицинским осмотром и оказать помощь хоть в Москве, хоть в Санкт-Петербурге. Николай Семена ответил, что не желает лечиться где-либо, кроме как на территории материковой Украины", – сообщил Курбединов.

По данным "Крым.Реалии", во вторник, 2 октября адвокат Николая Семены Эмиль Курбединов получил отказ из российской Федеральной службы исполнения наказаний на просьбу его подзащитного выехать в Киев для проведения лечения в кардиологической клинике.

Напомним, в сентябре 2017 года "суд" в Симферополе назначил Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года. В декабре того же года "Верховный суд" Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет. 24 сентября Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу крымского журналиста Николая Семены и его защитника Александра Попкова на данный приговор "суда".