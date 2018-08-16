В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов

07:43 03.10.2018 0 комментариев Армения

В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов.

Как сообщает Reuters, митингующие собрались у здания парламента Армении, передает Укринформ.

“Протест был вызван неожиданным решением парламента внести изменения в законодательство, что может отложить проведение выборов”, - пишет Reuters.

Протестующих возглавляет действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян, который требует назначения выборов на первую половину декабря этого года. “Проведение парламентских выборов было одним из требований нашей бархатной революции и было включено правительственной программы, утвержденной парламентом”, - сказал Пашинян во время выступления перед протестующими.

По его словам, действующий состав парламента Армении не отражает политических реалий страны. “Общественная поддержка партий, не связанных с Пашиняном, сейчас является очень низкой”, - объясняет Reuters.

Агентство добавляет, что досрочные парламентские выборы могут быть объявлены в Армении, если парламент страны дважды провалит голосование за назначение премьер-министра. “Пашинян заявил, что он готов уйти в отставку, чтобы запустить эту процедуру и провести выборы”, - говорится в материале.

Напомним, что Никол Пашинян пришел к власти в Армении весной этого года на волне народных протестов. Хотя он возглавил правительство, парламент страны до сих пор контролируют его оппоненты и сторонники бывшего премьера Сержа Саргсяна.



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