В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
|07:43 03.10.2018
|0 комментариев
|Армения
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов.
Как сообщает Reuters, митингующие собрались у здания парламента Армении, передает Укринформ.
“Протест был вызван неожиданным решением парламента внести изменения в законодательство, что может отложить проведение выборов”, - пишет Reuters.
Протестующих возглавляет действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян, который требует назначения выборов на первую половину декабря этого года. “Проведение парламентских выборов было одним из требований нашей бархатной революции и было включено правительственной программы, утвержденной парламентом”, - сказал Пашинян во время выступления перед протестующими.
По его словам, действующий состав парламента Армении не отражает политических реалий страны. “Общественная поддержка партий, не связанных с Пашиняном, сейчас является очень низкой”, - объясняет Reuters.
Агентство добавляет, что досрочные парламентские выборы могут быть объявлены в Армении, если парламент страны дважды провалит голосование за назначение премьер-министра. “Пашинян заявил, что он готов уйти в отставку, чтобы запустить эту процедуру и провести выборы”, - говорится в материале.
Напомним, что Никол Пашинян пришел к власти в Армении весной этого года на волне народных протестов. Хотя он возглавил правительство, парламент страны до сих пор контролируют его оппоненты и сторонники бывшего премьера Сержа Саргсяна.
Ещё на эту тему:
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
В Армении возбуждено уголовное дело по факту приобретения особняка экс-начальником Полиции республики
Премьер-министр Армении прокомментировал адресованное судьям заявление: «возьмитесь за ум, не вздумайте шутить с народом»
Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
Обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Кочарян заявил о возвращении в политику
Премьер Армении предложил перейти к этапу быстрых реформ
Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста