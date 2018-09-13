На захваченном крымском полигоне Опук проводится двустороннее бригадное тактическое учение, в котором берут участие около 2000 военнослужащих армейского корпуса ЧФ РФ.

Об этом сообщается на сайте минобороны страны-оккупанта, передает Флот - 2017.

По легенде учений морская пехота и береговая оборона ЧФ РФ разыграют между собой действия по захвату и обороне побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб и высадкой морского и воздушного десанта.

Колонны военной и специальной техники подразделения береговой обороны маршем выдвинулись на полигон Опук.

Одновременно с ними подразделения морской пехоты начали подготовку военной техники и личного состава к погрузке на большие десантные корабли и переходу морем на полигон.

Корабли, самолёты морской авиации ЧФ РФ и армейской авиации ЮВО примут участие в эпизодах учения.