Россия обвинила Маска в нечестной конкуренции в космосе
|22:00 02.10.2018
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|Россия
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил главу американской компании SpaceX Илона Маска в демпинге на рынке запусков ракет в космос с целью выдавить с этого рынка Россию.
«Если вы посмотрите, по какой цене он продает «Фальконы» Пентагону и за сколько он выходит на рынок, то вы увидите чистый демпинг. Для того чтобы выдавить Россию с этого рынка, он продает пуски от 40 до 50, иногда от 50 до 60 млн долларов», — сказал Рогозин в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» вечером в понедельник, 1 октября, сообщает GuildHall.
При этом, по словам Рогозина, Маск получает от Пентагона около 150 млн долларов за каждый пуск.
«Ему доплачивают для того, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом», — отметил глава Роскосмоса.
Он признал, что в таких условиях Россия не в состоянии конкурировать.
Роскосмос не может требовать от Минобороны цену за пуск, которая будет в 3 — 5 раз дороже, отметил Рогозин, добавив, что такая игра будет несправедливой.
В июне SpaceX заключила контракт с Центром космических и ракетных систем ВВС США на сумму в 130 млн долларов.
Компания Маска должна осуществить запуск секретного военного спутника с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Первый испытательный запуск Falcon Heavy состоялся в начале февраля. Тогда ракета вывела на орбиту красный электромобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит кукла в футуристическом скафандре.
Ранее российский авиаэксперт Вадим Лукашевич заявил, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель его пресс-службы Владимир Устименко войдут в историю как могильщики российской космонавтики.
Авиаэксперт отметил, что Рогозину и пресс-службе «Роскосмоса» не простят обвинений в адрес американских космонавтов, которые якобы могли просверлить в космосе корабль «Союз».
«Из-за этих уродов нас вышвырнут из следующей большой международной программы создания пилотируемой окололунной станции… Отказ от участия в этом новом проекте – это начало агонии российской пилотируемой космонавтики», – подчеркнул он.
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