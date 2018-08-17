Инструктора ВМС ВС Украины прошли подготовку под руководством коллег из ВС Великобритании

21:35 02.10.2018 0 комментариев Украина

Инструктора ВМС ВС Украины прошли подготовку в рамках операции «ORBITAL» под руководством коллег из ВС Великобритании.

Об этом сообщается на странице ВМСУ в соцсети, передает Флот - 2017.

В Учебном центре Военно-Морских Сил ВС Украины состоялся торжественный выпуск курсантов, прошедших подготовку в рамках учебно-тренировочной операции «ORBITAL».

В этом году подготовка имела новый формат - военных моряков под непосредственным руководством британских специалистов учил инструкторско-преподавательский состав военно-морского учебного заведения, который ранее уже прошел обучение по этой программе.

Подобные проекты дают возможность украинским ВМС не только приобретать новые знания, но и совершенствовать профессиональные навыки собственных инструкторов, обмениваться опытом с представителями вооруженных сил ведущих стран мира, чтобы быть взаимосовместимыми и выполнять задачи по стандартам НАТО. Мероприятие завершилось словами благодарности, обменом подарками и пожеланиями друг другу успехов в военной службе.

Ранее мы писали, что в сентябре моряки ВМСУ проходили курсы подготовки в рамках операции «ORBITAL» под руководством инструкторов ВС Великобритании. Военные моряки обучались по направлениям - организация работы командира взвода, сержант-лидера, разведки и оборонительных действий в городских условиях.

«Качественная подготовка украинских военнослужащих является весомым вкладом в победу нашей страны и ее развития по стандартам НАТО. Курсы подготовки в рамках операции «ORBITAL» - яркий тому пример, - отметил заместитель командующего ВМСУ по боевой подготовке контр-адмирал Алексей Неижпапа. - Полученные знания будут очень полезными при выполнении задач по назначению и будут использоваться в ходе дальнейшей подготовки военными моряками своих подразделений».



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