Инструктора ВМС ВС Украины прошли подготовку под руководством коллег из ВС Великобритании
|21:35 02.10.2018
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|Украина
Инструктора ВМС ВС Украины прошли подготовку в рамках операции «ORBITAL» под руководством коллег из ВС Великобритании.
Об этом сообщается на странице ВМСУ в соцсети, передает Флот - 2017.
В Учебном центре Военно-Морских Сил ВС Украины состоялся торжественный выпуск курсантов, прошедших подготовку в рамках учебно-тренировочной операции «ORBITAL».
В этом году подготовка имела новый формат - военных моряков под непосредственным руководством британских специалистов учил инструкторско-преподавательский состав военно-морского учебного заведения, который ранее уже прошел обучение по этой программе.
Подобные проекты дают возможность украинским ВМС не только приобретать новые знания, но и совершенствовать профессиональные навыки собственных инструкторов, обмениваться опытом с представителями вооруженных сил ведущих стран мира, чтобы быть взаимосовместимыми и выполнять задачи по стандартам НАТО. Мероприятие завершилось словами благодарности, обменом подарками и пожеланиями друг другу успехов в военной службе.
Ранее мы писали, что в сентябре моряки ВМСУ проходили курсы подготовки в рамках операции «ORBITAL» под руководством инструкторов ВС Великобритании. Военные моряки обучались по направлениям - организация работы командира взвода, сержант-лидера, разведки и оборонительных действий в городских условиях.
«Качественная подготовка украинских военнослужащих является весомым вкладом в победу нашей страны и ее развития по стандартам НАТО. Курсы подготовки в рамках операции «ORBITAL» - яркий тому пример, - отметил заместитель командующего ВМСУ по боевой подготовке контр-адмирал Алексей Неижпапа. - Полученные знания будут очень полезными при выполнении задач по назначению и будут использоваться в ходе дальнейшей подготовки военными моряками своих подразделений».
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