Суд признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги по "крымскому" иску ПриватБанка

21:10 02.10.2018 0 комментариев Крым

Апелляционный суд Киева признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму экс-главы ПриватБанка и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, и постановил выдать соответствующие исполнительные листы в пользу истцов.

Согласно базе судебных решений, соответствующее определение суд вынес 25 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, листы должны бать выданы на присужденные Гаагским арбитражом истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

"Определение суда может быть обжаловано в Верховный Суд в течение 30 дней со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы непосредственно в этот суд", – говорится в документе.

Как сообщалось, Апелляционный суд Киева 5 сентября решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка (все – Киев). Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Определением суда от 5 сентября ВТБ, Проминвестбанку и Сбербанку также было запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

Гаагский арбитраж ранее сообщил о вынесении решения в пользу истцов по этому делу, однако его детали отсутствовали. Согласно регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 1976 года, на который ссылался арбитраж, арбитражное решение излагается в письменной форме и является окончательным обязательным для сторон. Стороны обязуются выполнять арбитражное решение без промедления.

Указанное выше разбирательство было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом UNCITRAL.

Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Среди истцов, в частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".



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