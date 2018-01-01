До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|20:45 02.10.2018
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|Армения
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров, возможно, проведут новую встречу до конца 2018 года.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в ходе брифинга.
«До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана», - сказал он, пишет Aysor.am, передает PanARMENIAN.Net.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 29 сентября с трибуны Генеральной ассамблеи всемирной организации заявил, что Азербайджан призывает мировое сообщество оказать давление на Армению, чтобы она начала урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе «согласно соответствующим резолюциям СБ ООН».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что у него состоялся разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого они договорились поручить «министрам обороны предпринять конкретные шаги, чтобы на линии соприкосновения и госгранице снизить уровень напряженности».
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