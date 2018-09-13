Группа Европейской народной партии в Европейском парламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова
|20:20 02.10.2018
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|Крым
Украинский режиссер, политзаключенный в России Олег Сенцов номинирован на премию "За свободу мысли" им.А.Сахарова.
Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине, передает Интерфакс-Украина.
"Одним из номинантов на премию "За свободу мысли" им.Андрея Сахарова стал Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, которого незаконно заключила Россия. На соискание премии его выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте", - говорится в сообщении Представительства во вторник, 2 октября.
В посольстве уточнили, что подать кандидатуру на премию им.А.Сахарова могут политические группы Европарламента или группы, состоящие из не менее 40 евродепутатов.
"На основании этих номинаций члены комитетов по внешним делам и по развитию голосуют за список из трех финалистов. Затем Конференция президентов, в которую входят президент Европейского Парламента и лидеры политических парламентских групп, выбирает лауреата", - пояснили в Представительстве ЕС.
Победитель будет объявлен 25 октября, а церемония награждения премии им.А.Сахарова пройдет в Страсбурге 12 декабря.
Премия Сахарова присуждается с 1988 года Европейским Парламентом лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.
В 2017 году премию им.А.Сахарова получила Демократическая оппозиция Венесуэлы.
Напомним: "Не ожидал , что меня настолько хватит, и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь!" - Сенцов.
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