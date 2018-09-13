Украинский режиссер, политзаключенный в России Олег Сенцов номинирован на премию "За свободу мысли" им.А.Сахарова.

Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине, передает Интерфакс-Украина.

"Одним из номинантов на премию "За свободу мысли" им.Андрея Сахарова стал Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, которого незаконно заключила Россия. На соискание премии его выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте", - говорится в сообщении Представительства во вторник, 2 октября.

В посольстве уточнили, что подать кандидатуру на премию им.А.Сахарова могут политические группы Европарламента или группы, состоящие из не менее 40 евродепутатов.

"На основании этих номинаций члены комитетов по внешним делам и по развитию голосуют за список из трех финалистов. Затем Конференция президентов, в которую входят президент Европейского Парламента и лидеры политических парламентских групп, выбирает лауреата", - пояснили в Представительстве ЕС.

Победитель будет объявлен 25 октября, а церемония награждения премии им.А.Сахарова пройдет в Страсбурге 12 декабря.

Премия Сахарова присуждается с 1988 года Европейским Парламентом лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

В 2017 году премию им.А.Сахарова получила Демократическая оппозиция Венесуэлы.

Напомним: "Не ожидал , что меня настолько хватит, и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь!" - Сенцов.