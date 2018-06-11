SkyUp получила разрешение на полеты в Европу
|19:53 02.10.2018
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|Украина
Авиакомпания получила сертификат Европейского агентства аварийной безопасности на полеты в страны Европы.
Авиакомпания SkyUp получила разрешение на полеты в страны Европы, пройдя процедуру ТСО (Third Country Operators), сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на пресс-службу аавиаперевозчика.
В связи с этим авиакомпания готовится анонсировать новые маршруты.
"Рады сообщить, что авиакомпания SkyUp прошла процедуру ТСО, получив разрешение на полеты в страны Европы. Первые маршруты анонсируем в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Сейчас флот авиакомпании состоит их трех самолетов, взятых на вторичном рынке: двух Boeing 737-800 и одного Boeing 737-700. Ожидается, что до конца текущего года флот компании пополнится еще тремя самолетами, а в 2023 году – еще пятью.
Основателями авиакомпании SkyUp являются собственники одного из крупнейших в Украине туроператоров JoinUp Татьяна и Юрий Альба.
ТСО – сертификат безопасности, действующий в 32 странах Европы. Их выдает Европейское агентство аварийной безопасности (EASA). Сертификат дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли - в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.
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