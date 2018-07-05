Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО, - так генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос агентства «IPN» в ходе пресс-конференции в Брюсселе.



Как пояснил генсек НАТО, Грузия станет членом альянса, когда удовлетворит стандартам НАТО, передает Грузия Online.



«Все лидеры альянса согласовали позицию о том, что Грузия станет членом НАТО. Мы также однозначно зафиксировали, что поддерживаем территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, а они включают регионы Абхазии и т.н. Южной Осетии. Грузии не придется делать выбор между своей территориальной целостностью и членством в НАТО. Грузия станет членом альянса, когда будет удовлетворять стандартам НАТО. Мы поможем Грузии в этом, поможем в имплементации реформ, усилении демократических институтов. Между тем, мы приветствуем тот факт, что в Грузии больше НАТО и в НАТО больше Грузии. В то время, как мы работаем в направлении членства Грузии, мы укрепляем наших партнеров», - заявил Столтенберг.



Как известно, завтра, 3 октября в Брюсселе откроется министериал обороны НАТО.

Напомним: Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться.