Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО

19:27 02.10.2018 0 комментариев Грузия

Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО, - так генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос агентства «IPN» в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Как пояснил генсек НАТО, Грузия станет членом альянса, когда удовлетворит стандартам НАТО, передает Грузия Online.

«Все лидеры альянса согласовали позицию о том, что Грузия станет членом НАТО. Мы также однозначно зафиксировали, что поддерживаем территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, а они включают регионы Абхазии и т.н. Южной Осетии. Грузии не придется делать выбор между своей территориальной целостностью и членством в НАТО. Грузия станет членом альянса, когда будет удовлетворять стандартам НАТО. Мы поможем Грузии в этом, поможем в имплементации реформ, усилении демократических институтов. Между тем, мы приветствуем тот факт, что в Грузии больше НАТО и в НАТО больше Грузии. В то время, как мы работаем в направлении членства Грузии, мы укрепляем наших партнеров», - заявил Столтенберг.

Как известно, завтра, 3 октября в Брюсселе откроется министериал обороны НАТО. 

Напомним: Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться.



Ещё на эту тему:

19:32 06.08.2018
Грузия ответила России о вступлении их страны в НАТО
13:29 06.08.2018
Россия угрожает НАТО «страшным конфликтом» в случае вступления в альянс Грузии
21:10 19.07.2018
Быть или не быть Грузии в НАТО, Путину ответили из Брюсселя
22:36 12.07.2018
Президент Грузии: лидеры НАТО не потерпят агрессии РФ
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
19:14 05.07.2018
Президент Грузии созвал заседание Совета национальной безопасности
12:08 05.07.2018
Лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины
10:16 26.06.2018
На заседании комиссии НАТО-Грузия рассматривают пятилетний план развития Службы по управлению чрезвычайными ситуациями
17:22 16.05.2018
Грузия и НАТО практично сотрудничают на море - вице-адмирал Эрве Блежан
18:23 17.04.2018
В Грузии проходят Дни НАТО
08:54 28.03.2018
На заседании комиссии НАТО-Грузия представили «Годовую национальную программу»
11:04 27.03.2018
В Брюсселе состоялось заседание комиссии НАТО-Грузия
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
Все новости страны
Армения Армения
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
13:38 01.10.2018
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
16:59 28.09.2018
В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
Все новости страны
Молдова Молдова
16:55 02.10.2018
Президент Молдовы «задолжал» парламенту три подписи
12:40 02.10.2018
Конфликт в непризнанном Приднестровье "созрел" для решения - представитель ОБСЕ
12:30 01.10.2018
Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик
18:18 28.09.2018
Парламент Молдовы может выступить за упрощение института президента
Все новости страны
Россия Россия
22:00 02.10.2018
Россия обвинила Маска в нечестной конкуренции в космосе
18:12 02.10.2018
Сигнал в адрес России - НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения
16:05 02.10.2018
Российский Газпром направил на финансирование Турецкого потока еще $190,6 млн
14:50 02.10.2018
В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу
Все новости страны
Румыния Румыния
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
08:45 28.09.2018
Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
Все новости страны
Турция Турция
14:25 02.10.2018
В Турции начались аресты из-за вывода сотен миллионов долларов за рубеж
12:15 02.10.2018
Еще два F-35 получит Турция в марте 2019 года
19:59 28.09.2018
На пресс-конференции Меркель и Эрдогана произошел инцидент / Фото
17:59 28.09.2018
Турция требует экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара, Берлин называет этот шаг провокацией
Все новости страны
Украина Украина
22:10 02.10.2018
Крымское побережье стало ареной «боевых действий» оккупанта
21:35 02.10.2018
Инструктора ВМС ВС Украины прошли подготовку под руководством коллег из ВС Великобритании
21:10 02.10.2018
Суд признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги по "крымскому" иску ПриватБанка
20:20 02.10.2018
Группа Европейской народной партии в Европейском парламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс