Украинцы-политзаключенные Кремля, пленные на оккупированных территориях и члены их семей не могут получить выделенные из бюджета 88 млн гривен (3,11 млн долларов США) на правовую помощь.

Об этом сообщила Александра Дворецкая, председательница правления гражданской инициативы и благотворительного фонда Восток-SOS, передает HROMADSKE UA.

«В конце прошлого года было озвучено, что государством заложено 96 млн грн (3,4 млн долларов США) на правовую помощь политзаключенным, пленным и их семьям.

Примерно 7 млн ​​было выплачено тем людям, которые освободились в декабре 2017-январе 2018 года. Они получили по 100 тысяч гривен (3,5 тысяч долларов США).

Что касается остального, а это 87-88 млн грн, то они так и не были выплачены», — рассказала Дворецкая.

По ее словам, средства должны распределить межведомственная комиссия, но внутри комиссии произошел конфликт интересов.

«В комиссию должны войти представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ), Минфина, МВД, Минюста, Минсоцполитики и СБУ по согласию. Возник конфликт с представителем Минфина, поскольку Минфин не может и участвовать в использовании этих средств и осуществлять контроль за эффективным использованием», — сказала Дворецкая.

Также по ее словам, Минфин подготовил постановление для исключения своего представителя из комиссии и его должно утвердить правительство.

17 августа заместитель министра МинВОТ Георгий Тука заявил, что правительство поддержало создание комиссии, которая будет выделять по 100 тысяч гривен семьям политзаключенных.

Отметим, что в России и в аннексированном Крыму удерживают, по данным правозащитников, 64 украинских политзаключенных, 27 которых находятся на территории России. 58 — задержаны в Крыму или по делам, связанным с Крымом.

Эти показатели не учитывают заложников, которые содержатся на территории самопровозглашенных республик.