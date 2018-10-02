Госпредприятие "НЭК "Укрэнерго" подаст против России иск в международный арбитраж в связи с утратой активов в оккупированном Крыму в 2014 году.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, сообщает Апостроф.

Он уточнил, что компания разместила на площадке публичных закупок Prozorro тендер по сопровождению данного иска. Соответствующий контракт должен быть подписан до конца текущего года.

"Сам иск планируем подать в начале следующего года", - сказал Ковальчук.

К участию в тендере допускаются компании с опытом работы в международных арбитражах, связанных с подобными исками против России. Стиомость работ предваритеьно оценивается в 45 млн грн.

Как сообщалось ранее "НЭК "Укрэнерго"уведомило российскую сторону о начале инвестиционного спора относительно активов компании в аннексированном Крыму.

Напомним: Санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока она не вернет Украине полный контроль над незаконно анексированным Крымом.