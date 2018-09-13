Сигнал в адрес России - НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения
|18:12 02.10.2018
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|Россия
НАТО проведет масштабные военные учения Trident Juncture в Норвегии.
Об этом заявил во вторник, 2 октября, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.
Учения пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике.
В маневрах примут участие около 45 тысяч военных из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей.
Учения не направлены против России, они носят оборонительный характер и будут имитировать ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из участников альянса, заявил Столтенберг.
Германский бундесвер направит для участия в маневрах Trident Juncture около 10 тысяч солдат и четыре тысячи единиц техники, сообщает агентство AFP.
НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года. Всем странам ОБСЕ, в том числе России, отправили приглашения с тем, чтобы они могли послать на учения своих наблюдателей.
Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений с начала украинского кризиса в 2014 году. Россия также проводит крупные маневры.
Так, в сентябре в РФ прошли крупнейшие со времен СССР учения - "Восток-2018".
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