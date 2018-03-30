Из-за санкций Россия хочет "засекретить" инвесторов в оккупированный Крым

17:46 02.10.2018 0 комментариев Крым

Законопроект, предполагающий  в оккупированном Россией Крыму создание трастов с целью обеспечения анонимности инвесторов, проходит согласования на уровне федеральных министерств. 

Об этом сообщил автор документа, депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Крым.

 "Нами разработан проект об особой экономической зоне в Крыму. Суть его простая: если мы под санкциями за то, что Крым – наш, то давайте сделаем так, что мы забудем про все правила ВТО на территории Крыма. Нужно создать возможность, чтобы любой инвестор анонимно через трасты мог участвовать в развитии экономики Крыма", – сказал парламентарий.

По словам Миронова, принятие этого законопроекта придаст серьезный импульс развитию экономики аннексированного полуострова.

"Мы получили одобрение Сергея Аксенова (глава оккупационного правительства Крыма) и сейчас работаем с правительством РФ. Работа неспешная, идут согласования по всем нашим министерствам. Но эту идею все поддерживают", – подчеркнул он.

Напомним: Жителям оккупированного Крыма недоступны кредиты в банках России, работающих на материке.



Ещё на эту тему:

14:35 01.10.2018
Оккупанты обещают построить в Алуште спортивный центр за 2,2 млрд. руб
20:16 30.07.2018
Оккупанты скрывают от потенциальных инвесторов, какие здравницы нуждаются в их деньгах
15:54 26.06.2018
Оккупанты объявили об очередной " миллиардной инвестиции" - теперь в выращивание томатов
15:18 08.06.2018
Оккупанты в Крыму заявили о намерении турецкой фирмы инвестировать 6 млрд рублей в очистку сточных вод
10:47 04.06.2018
В центре курортной Феодосии оккупанты хотят построить цементный терминал
08:43 29.05.2018
Из 30-и соглашений, заключенных на ЯМЭФ-2017, реализуются лишь три
12:51 18.04.2018
В Севастополе ищут виноватых в отсутствии инвестиционных проектов
12:06 17.04.2018
Российский инвестор собирается строить в Феодосии фабрику по производству мороженого
12:12 30.03.2018
Оккупанты в Крыму назвали количество иностранных инвесторов
08:05 30.03.2018
Инвесторов аэропорта Симферополя скрыли от санкций
11:42 29.03.2018
Экономический потенциал Крыма оккупанты представят в Шанхае
13:07 14.03.2018
Реальных участников индустриального парка Севастополя не более семи
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
Все новости страны
Армения Армения
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
13:38 01.10.2018
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
16:59 28.09.2018
В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
Все новости страны
Молдова Молдова
16:55 02.10.2018
Президент Молдовы «задолжал» парламенту три подписи
12:40 02.10.2018
Конфликт в непризнанном Приднестровье "созрел" для решения - представитель ОБСЕ
12:30 01.10.2018
Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик
18:18 28.09.2018
Парламент Молдовы может выступить за упрощение института президента
Все новости страны
Россия Россия
22:00 02.10.2018
Россия обвинила Маска в нечестной конкуренции в космосе
18:12 02.10.2018
Сигнал в адрес России - НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения
16:05 02.10.2018
Российский Газпром направил на финансирование Турецкого потока еще $190,6 млн
14:50 02.10.2018
В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу
Все новости страны
Румыния Румыния
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
08:45 28.09.2018
Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
Все новости страны
Турция Турция
14:25 02.10.2018
В Турции начались аресты из-за вывода сотен миллионов долларов за рубеж
12:15 02.10.2018
Еще два F-35 получит Турция в марте 2019 года
19:59 28.09.2018
На пресс-конференции Меркель и Эрдогана произошел инцидент / Фото
17:59 28.09.2018
Турция требует экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара, Берлин называет этот шаг провокацией
Все новости страны
Украина Украина
22:10 02.10.2018
Крымское побережье стало ареной «боевых действий» оккупанта
21:35 02.10.2018
Инструктора ВМС ВС Украины прошли подготовку под руководством коллег из ВС Великобритании
21:10 02.10.2018
Суд признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги по "крымскому" иску ПриватБанка
20:20 02.10.2018
Группа Европейской народной партии в Европейском парламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс