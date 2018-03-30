Законопроект, предполагающий в оккупированном Россией Крыму создание трастов с целью обеспечения анонимности инвесторов, проходит согласования на уровне федеральных министерств.

Об этом сообщил автор документа, депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Крым.

"Нами разработан проект об особой экономической зоне в Крыму. Суть его простая: если мы под санкциями за то, что Крым – наш, то давайте сделаем так, что мы забудем про все правила ВТО на территории Крыма. Нужно создать возможность, чтобы любой инвестор анонимно через трасты мог участвовать в развитии экономики Крыма", – сказал парламентарий.

По словам Миронова, принятие этого законопроекта придаст серьезный импульс развитию экономики аннексированного полуострова.

"Мы получили одобрение Сергея Аксенова (глава оккупационного правительства Крыма) и сейчас работаем с правительством РФ. Работа неспешная, идут согласования по всем нашим министерствам. Но эту идею все поддерживают", – подчеркнул он.

Напомним: Жителям оккупированного Крыма недоступны кредиты в банках России, работающих на материке.