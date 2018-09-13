142-й день голодовки : У Сенцова - сердечная недостаточность и ревматизм

17:20 02.10.2018 0 комментариев Крым

Адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявляет, что у украинца, который 142-й день голодает в российской колонии, – сердечная недостаточность и ревматизм.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Укринформ.

«Да, обострение у него (Сенцова – ред.). У него проблемы с сердцем – сердечная недостаточность. Также ревматизм нижних конечностей, появились проблемы с печенью и почками, потому что на фоне голодания у него изменилось состояние крови. В соответствии с этим ему назначили определенные лекарства, прокапали глюкозу, дают питательные смеси. Исходя из этого, согласно заключению специалистов-врачей, ему назначают определенные препараты, которые он принимает», – сказал Динзе.

Напомним: В России сообщили, что по результатам консилиума врачей горбольницы Лабытнанги состояние здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова определено как "стабильное".



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