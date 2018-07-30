Президент Игорь Додон должен промульгировать три законодательных акта. Речь идет о поправках в новый Кодекс телевидения и радио, о передаче участка бывшего Республиканского стадиона посольству США, а также ряде изменений в судейской деятельности.

Все три закона были предоставлены журналистам Deschide.MD представителями секретариата парламента.

Что касается первых двух законов (поправок в новый Кодекс о телевидении и радио и передаче участка бывшего Республиканского стадиона посольству США), председатель парламента Андриан Канду заявил, что отказ главы государства промульгировать их может привести к очередному приостановлению президентских полномочий.

Конституционный суд отстранял Игоря Додона от должности четыре раза.

Первый — в октябре 2017 года, когда глава государства отказался назначать министра обороны; затем в конце декабря — президент не хотел утверждать в должности семь новых членов правительства.

В начале января президента временно отстранили за отказ подписывать закон о борьбе с пропагандой, а на прошлой неделе он вновь оказался на скамейке запасных, так как не захотел подписывать назначение новых глав Минздрава и Минсельхоза.

Напомним: Председатель парламента Андриан Канду утверждает, что следующий парламент, возможно, выступит за еще большее упрощение института президента страны.