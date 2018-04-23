Верховная Рада предупредила Парламентскую ассамблею Совета Европы о том, что возвращение делегации РФ нанесет непоправимый ущерб Ассамблее и Совету Европы в целом.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передает LIGA.net.

"Мы четко провели красную линию: в случае возвращения делегации РФ без существенных шагов РФ в вопросах Крыма и Донбасса, украинская делегация готова пересмотреть свои отношения с ПАСЕ", - заявил он.

Арьев отметил, что в случае возвращения РФ права голоса в ПАСЕ, Ассамблея "теряет авторитет и доверие".

"Если политические кризисы решаются ломкой через колено, то в итоге, из обломков вырастет много новых кризисов. Именно это мы и пытаемся доказать руководству Совета Европы. По собственному опыту", - резюмировал он.

Сегодня, 2 октября, Верховная Рада призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы не возвращать в зал российскую делегацию, исключенную оттуда за агрессию РФ против Украины.

Ранее с таким же призывом к ПАСЕ обратился и литовский Сейм.