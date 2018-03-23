Российский Газпром через ООО Газпром трансгаз Краснодар направил на финансирование проекта Турецкий поток еще 125 млрд рублей ($190,6 млн).

Сообщается, что Газпром предоставил заем оператору Турецкого потока - голландской компании South Stream Transport B.V. (SST, 100%-ное дочернее общество ПАО Газпром) - для пополнения оборотных средств, передает Интерфакс, информирует LIGA.net.

Проценты по договору начисляются ежемесячно в размере 5,59% годовых от суммы задолженности по основному долгу, отметили в компании. В рамках договоренностей, заемщик обязан вернуть сумму займа не позднее 30 декабря 2023 года.

Сделка была совершена 26 сентября.

Напомним, в начале июля Газпром предоставила кредит этой же компании в размере 2 млрд евро ($2,3 млрд).

Ранее председатель НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что проект Турецкий поток, так же как и Северный поток-2 является угрозой для Украины. По его словам, цель этих проектов – снятие транзитных объемов с Украины.

Проект Турецкий поток предполагает строительство газопровода в обход Украины через Черное море до границы с Турцией. Планируется, что он будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Срок ввода в эксплуатацию - 2019 год. Газпром рассматривает варианты продолжения Турецкого потока через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.

Предполагаемая стоимость строительства - $7 млрд.