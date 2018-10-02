Госдепартамент раскритиковал возможность обмена Сенцова на россиян
|15:40 02.10.2018
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|Крым
В Госдепартаменте прокомментировали информацию о возможном обмене отбывающего тюремный срок украинского режиссера Олега Сенцова на троих россиян, находящихся под стражей в США.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя госдепартамента США, передает Новая Газета.
«Любая ошибочная попытка России использовать свое незаконное задержание гражданина Украины в качестве основы для переговоров стала бы еще одним признаком неуважения со стороны России по отношению к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона», – заявил собеседник агентства.
По его словам, выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта не обоснованы и «являются циничной местью за его позицию по поводу российской оккупации Крыма».
Напомним: РФ ждет реакции США на появление информации о возможном обмене Сенцова на осужденных в США россиян.
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