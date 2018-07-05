Полную остановку завода Крымский Титан оккупанты считают "непозволительной роскошью"

15:15 02.10.2018 0 комментариев Крым

Оккупационные власти Крыма не могут допустить полного прекращения работы завода "Крымский титан" в Армянске.

Об этом сегодня, 2 октября, на заседании т.н. "президиума государственного совета" оккупированного Крыма заявил "спикер" Владимир Константинов, передает Крыминформ.

"Экономика Армянска и Крыма зависит от этого предприятия. Мы не можем позволить такой роскоши, чтобы с ним что-то случилось и он перешел в нерабочее состояние", – сказал Константинов.

По его словам, исходя из рыночной цены предприятия, его можно классифицировать как @особо крупное@. После реконструкции завода, только один цех по производству серной кислоты оценивается в 480 млн долларов.

"Для Армянска – это единственное предприятие, на котором могут найти работу большинство местных жителей. Нужно все усилия предпринять для сохранения стабильной работы этого завода", – заявил чиновник-предатель.

Как сообщалось, крайне простой путь прекратить экологическое бедствие в Северном Крыму - остановить производство завода завода Титан (Армянск), содового и бромного заводов (Красноперекопск). Такое мнение на своей странице в facebook высказал Постоянный представитель Президента Украины в АРК Борис Бабин.

Позже, оккупационные власти Крыма рассматрели возможность строительства на севере полуострова предприятия для нейтрализации кислотных сточных вод, образующихся в ходе производства на заводе "Крымский титан".

 



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