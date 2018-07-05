Полную остановку завода Крымский Титан оккупанты считают "непозволительной роскошью"
|15:15 02.10.2018
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|Крым
Оккупационные власти Крыма не могут допустить полного прекращения работы завода "Крымский титан" в Армянске.
Об этом сегодня, 2 октября, на заседании т.н. "президиума государственного совета" оккупированного Крыма заявил "спикер" Владимир Константинов, передает Крыминформ.
"Экономика Армянска и Крыма зависит от этого предприятия. Мы не можем позволить такой роскоши, чтобы с ним что-то случилось и он перешел в нерабочее состояние", – сказал Константинов.
По его словам, исходя из рыночной цены предприятия, его можно классифицировать как @особо крупное@. После реконструкции завода, только один цех по производству серной кислоты оценивается в 480 млн долларов.
"Для Армянска – это единственное предприятие, на котором могут найти работу большинство местных жителей. Нужно все усилия предпринять для сохранения стабильной работы этого завода", – заявил чиновник-предатель.
Как сообщалось, крайне простой путь прекратить экологическое бедствие в Северном Крыму - остановить производство завода завода Титан (Армянск), содового и бромного заводов (Красноперекопск). Такое мнение на своей странице в facebook высказал Постоянный представитель Президента Украины в АРК Борис Бабин.
Позже, оккупационные власти Крыма рассматрели возможность строительства на севере полуострова предприятия для нейтрализации кислотных сточных вод, образующихся в ходе производства на заводе "Крымский титан".
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