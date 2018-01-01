В Ингушетии протестующие против соглашения о новой границе с Чечней перекрыли участок федеральной автодороги между столицей Ингушской республики Магасом и городом Назрань.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство "Интерфакс".

По словам источника агентства, несогласованную с властями акцию организовали участники протестного автопробега. Перегородив своими машинами дорогу, они ограничили доступ к Магасу. В связи с этим на федеральной трассе "Кавказ" образовались пробки.

Ранее МВД Ингушетии призвало отказаться от несогласованных массовых акций в республике, предупредив, что их организаторы будут привлечены к ответственности.

Как сообщалось ранее, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии – Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров – подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Оно предусматривает обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни, однако многие ингуши считают этот обмен неравноценным.

В Ингушетии, где вспыхнули протесты против передачи территорий республики под управление Чечни, Росгвардия перекрыла бетонными блоками въезд в город Магас, был отключен Интернет.