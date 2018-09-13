Южная Корея освободила задержанное российское судно "Севастополь"

14:00 02.10.2018 0 комментариев Россия

Власти Республики Корея освободили задержанное в порту Пусан российское судно "Севастополь".

Об этом сообщили во вторник, 2 октября, в посольстве РФ в Сеуле, передает ТАСС.

"Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы", - отметил собеседник ТАСС. По его словам, судно может покинуть порт, но пока не планирует этого делать, поскольку ему необходимо завершить ремонт.

Судовладелец "Севастополя" "Судоходная компания "Гудзон" попала под ограничительные меры США, введенные 21 августа в связи с подозрениями в участии компании в поставках топлива для КНДР.

Российский МИД в понедельник, 1 сентября, сделал послу Южной Кореи в Москве У Юн Гыну представление в связи с задержанием российского сухогруза. Российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей Республики Корея на выход указанного судна из порта.

Ранее власти Южной Кореи запретили "Севастополю" выход из Пусана. По словам консула РФ в порту Пусана сухогруз находился с середины августа на ремонте. На борту судна находятся 14 членов команды - все граждане РФ.

Как сообщалось, российское санкционное судно Севастополь приморской компании "Гудзон" задержали в порту Пусан в Южной Корее. Россияобратилась к Южной Корее с просьбой официально объяснить факт задержания российского судна.



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