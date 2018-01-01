В России введут жесткую норму энергопотребления "на точку подключения"

13:05 02.10.2018 0 комментариев Россия

Правительство Российской Федерации вернулось к обсуждению еще одной масштабной энергореформы: замороженного в 2014 году проекта социальной нормы энергопотребления для населения.

Вице-премьер Дмитрий Козак уже одобрил идею Минэнерго и Минэкономики по введению соцнормы, пишет газета Коммерсант.

Ведомства предложили установить норму в 300 киловатт в час в месяц с оплатой по базовому тарифу, потребление свыше 300 киловатт в час — по повышенному, свыше 500 киловатт в час — по "экономически обоснованному", но объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения».

"Подход меняет определение нормы с человека на домохозяйство, что в целом логично, так как сразу в эту категорию попадают и одинокие пенсионеры, и семьи с детьми",— говорит Наталья Порохова из АКРА.

При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 киловатт в час в месяц в соцнорму должно уложиться большинство домохозяйств, полагает эксперт.

При этом правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению, и отказаться от льгот для селян и квартир с электроплитами.

Козак поручил министерствам энергетики и экономики, а также антимонопольной службе к середине января внести проекты документов.  

"Соцнорму на свет" — потолок месячного энергопотребления, оплачиваемого, как сейчас, по заниженному тарифу, и рост тарифа на сверхнормативные киловатт-часы — пытались ввести еще в 2013 году, но после эксперимента в семи регионах реформу отложили на пару лет, а потом о ней на время забыли. О соцнорме снова заговорили летом в рамках обсуждения проблем перекрестного субсидирования — повышения цен для одних групп потребителей, чтобы снизить тарифы другим.



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