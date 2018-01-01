Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
|13:35 02.10.2018
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|Болгария
В Министерстве обороны Болгарии в понедельник, 1 октября, открыли предложения на покупку истребителей для ВВС страны.
В тендере приняли участие США, которые предлагают Болгарии купить новые F-16 и новые F-18, Швеция с новыми «Грипен» и Италия, которая предложила продать подержанные истребители „Еврофайтер“, сообщает издание Русская Болгария.
Сообщается, что Болгария выделила 1.8 млрд. левов на покупку 8-9 истребителей. В сумму включена покупка самолетов, средства на их наземное обслуживание, на обучение летчиков и инженеров, вооружение и поддержку на 3 года. Оплату планируется рассрочить на 9 лет.
На втором этапе будет куплено еще 8 истребителей, после чего с вооружения будут сняты МиГ-29.
Поступившие предложения будет оценивать межведомственная рабочая группа, которая в течение следующих 14 дней должна решить, какие самолеты отвечают необходимым требованиям, объяснил замминистра обороны Николай Запрянов.
После принятие решения приказом премьер-министра Борисова будет создана политико-военная группа, которая примет окончательное решение о начале переговоров. Решение группы должно быть одобрено министром обороны Красимиром Каракачановым.
Запрянов подчеркнул, что до конца этого года договор на покупку истребителей должен быть подписан.
По мнению военных и политических источников, основным фаворитом остается американский истребитель F-16 V (Viper).
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