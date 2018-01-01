В Министерстве обороны Болгарии в понедельник, 1 октября, открыли предложения на покупку истребителей для ВВС страны.

В тендере приняли участие США, которые предлагают Болгарии купить новые F-16 и новые F-18, Швеция с новыми «Грипен» и Италия, которая предложила продать подержанные истребители „Еврофайтер“, сообщает издание Русская Болгария.

Сообщается, что Болгария выделила 1.8 млрд. левов на покупку 8-9 истребителей. В сумму включена покупка самолетов, средства на их наземное обслуживание, на обучение летчиков и инженеров, вооружение и поддержку на 3 года. Оплату планируется рассрочить на 9 лет.

На втором этапе будет куплено еще 8 истребителей, после чего с вооружения будут сняты МиГ-29.

Поступившие предложения будет оценивать межведомственная рабочая группа, которая в течение следующих 14 дней должна решить, какие самолеты отвечают необходимым требованиям, объяснил замминистра обороны Николай Запрянов.

После принятие решения приказом премьер-министра Борисова будет создана политико-военная группа, которая примет окончательное решение о начале переговоров. Решение группы должно быть одобрено министром обороны Красимиром Каракачановым.

Запрянов подчеркнул, что до конца этого года договор на покупку истребителей должен быть подписан.

По мнению военных и политических источников, основным фаворитом остается американский истребитель F-16 V (Viper).