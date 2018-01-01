Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ

13:35 02.10.2018 0 комментариев Болгария

В Министерстве обороны Болгарии в понедельник, 1 октября, открыли предложения на покупку истребителей для ВВС страны.

В тендере приняли участие США, которые предлагают Болгарии купить новые F-16 и новые F-18, Швеция с новыми «Грипен» и Италия, которая предложила продать подержанные истребители „Еврофайтер“, сообщает издание Русская Болгария.

Сообщается, что Болгария выделила 1.8 млрд. левов на покупку 8-9 истребителей. В сумму включена покупка самолетов, средства на их наземное обслуживание, на обучение летчиков и инженеров, вооружение и поддержку на 3 года. Оплату планируется рассрочить на 9 лет.

На втором этапе будет куплено еще 8 истребителей, после чего с вооружения будут сняты МиГ-29.

Поступившие предложения будет оценивать межведомственная рабочая группа, которая в течение следующих 14 дней должна решить, какие самолеты отвечают необходимым требованиям, объяснил замминистра обороны Николай Запрянов.

После принятие решения приказом премьер-министра Борисова будет создана политико-военная группа, которая примет окончательное решение о начале переговоров. Решение группы должно быть одобрено министром обороны Красимиром Каракачановым.

Запрянов подчеркнул, что до конца этого года договор на покупку истребителей должен быть подписан.

По мнению военных и политических источников, основным фаворитом остается американский истребитель F-16 V (Viper).



Ещё на эту тему:

16:07 25.07.2018
Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
00:38 08.12.2017
Президент Болгарии пилотировал истребитель во Франции / Видео
13:14 24.10.2017
СМИ: В Болгарии военные летчики объявили бойкот, отказавшись летать на МиГ-29
12:32 20.09.2017
Депутаты Народного собрания Болгарии решат судьбу новых истребителей
13:09 08.09.2017
В Болгарии начались болгаро-израильские авиаучения
09:45 08.09.2017
Болгарские и итальянские ВВС начали совместные летные тренировки в Болгарии
12:32 10.07.2017
Итальянские истребители присоединились к охране воздушного пространства над Болгарией
09:27 22.06.2017
Итальянские истребители будут охранять болгарское воздушное пространство
09:24 17.01.2017
В аэропорту Софии совершил аварийную посадку итальянский военный самолет
09:39 13.12.2016
Болгария объявила конкурс на поставку истребителей
10:28 14.10.2016
Военно-воздушным силам Болгарии исполнилось 104 года
18:24 16.09.2016
Самолеты ВВС Великобритании будут патрулировать болгарское небо
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
Все новости страны
Армения Армения
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
13:38 01.10.2018
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
16:59 28.09.2018
В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
Все новости страны
Молдова Молдова
16:55 02.10.2018
Президент Молдовы «задолжал» парламенту три подписи
12:40 02.10.2018
Конфликт в непризнанном Приднестровье "созрел" для решения - представитель ОБСЕ
12:30 01.10.2018
Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик
18:18 28.09.2018
Парламент Молдовы может выступить за упрощение института президента
Все новости страны
Россия Россия
22:00 02.10.2018
Россия обвинила Маска в нечестной конкуренции в космосе
18:12 02.10.2018
Сигнал в адрес России - НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения
16:05 02.10.2018
Российский Газпром направил на финансирование Турецкого потока еще $190,6 млн
14:50 02.10.2018
В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу
Все новости страны
Румыния Румыния
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
08:45 28.09.2018
Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
Все новости страны
Турция Турция
14:25 02.10.2018
В Турции начались аресты из-за вывода сотен миллионов долларов за рубеж
12:15 02.10.2018
Еще два F-35 получит Турция в марте 2019 года
19:59 28.09.2018
На пресс-конференции Меркель и Эрдогана произошел инцидент / Фото
17:59 28.09.2018
Турция требует экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара, Берлин называет этот шаг провокацией
Все новости страны
Украина Украина
22:10 02.10.2018
Крымское побережье стало ареной «боевых действий» оккупанта
21:35 02.10.2018
Инструктора ВМС ВС Украины прошли подготовку под руководством коллег из ВС Великобритании
21:10 02.10.2018
Суд признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги по "крымскому" иску ПриватБанка
20:20 02.10.2018
Группа Европейской народной партии в Европейском парламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс