Конфликт в непризнанном Приднестровье "созрел" для решения - представитель ОБСЕ

12:40 02.10.2018 0 комментариев Приднестровье

Конфликт в непризнанном Приднестровье достаточно «созрел» для решения, - считает Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини.

Фраттини отметил в интервью Европейской правде, что в данной области достигнуто "немало успехов: решен вопрос о приднестровских автомобильных номерах, есть прогресс в доступе фермеров к земле в Дубоссарском районе", передает ИНФОТАГ.

Говоря о возможности начала переговоров о политическом статусе региона, он заметил стремление к этому и в Кишиневе, и в Тирасполе, "но сначала следует выполнить все остальные договоренности – в социально-экономическом и общечеловеческом измерении".

"И если мы сделаем это сейчас, то до конца года проведем встречу в Риме в формате "5+2", где я сообщу своему преемнику, что переговоры стали возможными. Моя стратегия – не открывать политические вопросы, пока не будут сделаны предыдущие шаги. Потому что если мы одновременно попытаемся достичь всего, то все заблокируем. Я не хочу быть слишком амбициозным и столкнуться из-за этого с риском не получить ничего. Уверен, что у Молдовы и Приднестровья тоже не будет согласия на открытие политической корзины, пока не будут достигнуты другие результаты", - сказал Фраттини.

Он подчеркнул, что неформальные консультации политической части приднестровского урегулирования проводились: "В любом случае это будет регион с особым статусом в рамках Молдовы. Ее суверенитет не может быть разделен. Это уже решено".

Комментируя возможную роль непризнанного Приднестровья, как блокирующего фактора в вопросе выбора вектора Молдовы, дипломат отметил, что "всегда был против идеи противопоставления восточного вектора западному вектору".

"Я понимаю ситуацию в Тирасполе, где живет много украинцев, русских и молдаван. И я не считаю, что вообще надо ставить их перед выбором", - подчеркнул Фраттини.

Комментируя движение Республики Молдова к членству в ЕС, дипломат отметил, что "членство – это вопрос будущего, до этого еще далеко: сейчас речь идет не о членстве, а об усилении сотрудничества между РМ и ЕС".

"Многое изменится, как только люди в Тирасполе почувствуют преимущества более тесного сотрудничества с ЕС. К примеру, ЕС выделяет средства на проект обновления моста (Гура-Быкулуй). И когда люди поймут, что благодаря ЕС у них будет надежный мост, по которому грузовики из Тирасполя могут доехать до Бухареста – то люди в Приднестровье начнут задумываться: «Так может, это важно и для нас?", - сказал дипломат. 

Напомним, непризнанное Приднестровье предложило Республике Молдова начать работу по согласованию механизма сотрудничества по вопросам, связанным с доступом транспортных средств, принадлежащих коммерческим перевозчикам региона, к международному сообщению.



Ещё на эту тему:

17:17 25.09.2018
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
19:30 24.09.2018
"Путинская" пенсия для приднестровских стариков задерживается третий месяц
16:16 21.09.2018
МИД непризнанной ПМР прокомментировал заявление Додона по референдуму
13:17 20.09.2018
Президент Молдовы намерен через референдум присоединить Приднестровье
15:36 09.08.2018
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
08:47 31.07.2018
Тирасполь не рассматривает сценарии по реинтеграции, цель Приднестровья — независимость
17:13 13.07.2018
Бывший президент Молдовы прокомментировал «возвращение» Козака
13:48 05.07.2018
Правительство Молдовы утвердило процедуру доступа приднестровских автомобилей в международное движение
08:29 04.07.2018
Приднестровье настаивает на импорте лекарств без согласования с Молдовой
15:49 03.07.2018
Граждане из Приднестровья могут заранее зарегистрироваться для голосования на парламентских выборах Молдовы
13:26 11.06.2018
Приднестровье присоединяется к национальной сети Молдовы по оказанию помощи тяжелобольным на дому
15:20 05.06.2018
Тирасполь призвал ООН помочь с решением «проблем с ограничением прав» приднестровцев
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
Все новости страны
Армения Армения
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
13:38 01.10.2018
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
16:59 28.09.2018
В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
Все новости страны
Молдова Молдова
16:55 02.10.2018
Президент Молдовы «задолжал» парламенту три подписи
12:40 02.10.2018
Конфликт в непризнанном Приднестровье "созрел" для решения - представитель ОБСЕ
12:30 01.10.2018
Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик
18:18 28.09.2018
Парламент Молдовы может выступить за упрощение института президента
Все новости страны
Россия Россия
22:00 02.10.2018
Россия обвинила Маска в нечестной конкуренции в космосе
18:12 02.10.2018
Сигнал в адрес России - НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения
16:05 02.10.2018
Российский Газпром направил на финансирование Турецкого потока еще $190,6 млн
14:50 02.10.2018
В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу
Все новости страны
Румыния Румыния
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
08:45 28.09.2018
Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
Все новости страны
Турция Турция
14:25 02.10.2018
В Турции начались аресты из-за вывода сотен миллионов долларов за рубеж
12:15 02.10.2018
Еще два F-35 получит Турция в марте 2019 года
19:59 28.09.2018
На пресс-конференции Меркель и Эрдогана произошел инцидент / Фото
17:59 28.09.2018
Турция требует экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара, Берлин называет этот шаг провокацией
Все новости страны
Украина Украина
22:10 02.10.2018
Крымское побережье стало ареной «боевых действий» оккупанта
21:35 02.10.2018
Инструктора ВМС ВС Украины прошли подготовку под руководством коллег из ВС Великобритании
21:10 02.10.2018
Суд признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги по "крымскому" иску ПриватБанка
20:20 02.10.2018
Группа Европейской народной партии в Европейском парламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс