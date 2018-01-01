В марте 2019 года ожидается передача Турции еще двух самолетов F-35.

Об этом сообщил журналистам директор программы F-35 контр-адмирал Мэтт Винтер, передает агентство АА.

Винтер также заявил об отсутствии каких-либо изменений относительно участия Турции в многонациональной программе разработки F-35.

"Ожидаем передачи ( Турции - АА ) еще двух самолетов в марте 2019 года. Нет никаких признаков изменений касательно поставки 100 самолетов ( передачи Турции 100 самолетов F-35 – АА )",- сказал контр-адмирал.

В июне американская корпорация Lockheed Martin передала Турции два первых многоцелевых истребителя F-35.

Турция намерена приобрести не менее 100 единиц многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

Как сообщалось, Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников