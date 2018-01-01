Еще два F-35 получит Турция в марте 2019 года
|12:15 02.10.2018
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|Турция
В марте 2019 года ожидается передача Турции еще двух самолетов F-35.
Об этом сообщил журналистам директор программы F-35 контр-адмирал Мэтт Винтер, передает агентство АА.
Винтер также заявил об отсутствии каких-либо изменений относительно участия Турции в многонациональной программе разработки F-35.
"Ожидаем передачи (Турции - АА) еще двух самолетов в марте 2019 года. Нет никаких признаков изменений касательно поставки 100 самолетов (передачи Турции 100 самолетов F-35 – АА)",- сказал контр-адмирал.
В июне американская корпорация Lockheed Martin передала Турции два первых многоцелевых истребителя F-35.
Турция намерена приобрести не менее 100 единиц многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.
Как сообщалось, Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
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