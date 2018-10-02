За загрязнение земли в Феодосии Черноморнефтегаз заплатит штраф более 10 млн рублей
|11:50 02.10.2018
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|Крым
Центральный районный суд в оккупированном Симферополе рассмотрел иск т.н. "зампрокурора" Крыма к государственному предприятию Черноморнефтегаз по факту загрязнения земли в Феодосии нефтепродуктами.
Об этом сообщила сообщает пресс-служба надзорного ведомства, передает Росбалт.
Предприятие обвиняется в загрязнении окружающей среды нефтепродуктами. Известно, что их утечка привела к порче земли на площади 0,13 га, что нанесло материальный ущерб на сумму в 10 млн 240 тыс. рублей. Это было установлено в ходе проверки деятельности государственного предприятия Черноморнефтегаз.
Кроме того, как сообщает ведомство, все материалы по факту причинения ущерба земле были направлены в органы предварительного расследования с целью организации уголовного преследования.
Возбуждено уголовное дело.
Напомним, в августе 2018 года оккупанты заявили "о необходимости приватизировать" Феодосийскую нефтебазу
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