Центральный районный суд в оккупированном Симферополе рассмотрел иск т.н. "зампрокурора" Крыма к государственному предприятию Черноморнефтегаз по факту загрязнения земли в Феодосии нефтепродуктами.

Об этом сообщила сообщает пресс-служба надзорного ведомства, передает Росбалт.

Предприятие обвиняется в загрязнении окружающей среды нефтепродуктами. Известно, что их утечка привела к порче земли на площади 0,13 га, что нанесло материальный ущерб на сумму в 10 млн 240 тыс. рублей. Это было установлено в ходе проверки деятельности государственного предприятия Черноморнефтегаз.



Кроме того, как сообщает ведомство, все материалы по факту причинения ущерба земле были направлены в органы предварительного расследования с целью организации уголовного преследования.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в августе 2018 года оккупанты заявили "о необходимости приватизировать" Феодосийскую нефтебазу