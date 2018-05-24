Движение бензовозов по Керченскому мосту, соединящему оккупированный Крым с материковой Россией, запрещено.

В Крыму нет систем досмотра, а грузовики с нефтепродуктами не получили спецразрешения от Ространснадзора, сообщает РБК.

Движение для большегрузов по Керченскому мосту открыли 1 октября. Но, как стало известно РБК, ограничения сняты не со всех грузовиков: со стороны Тамани в Керчь по-прежнему нельзя провозить нефтепродукты. У таких машин до сих пор нет специальных разрешений от Ространснадзора.

Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из профильных ведомств, и подтвердили владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм и аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» (поставляет нефтепродукты в Крым) Виктор Костюков.

По словам Костюкова, с 1 октября Министерство транспорта выдало разрешение на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали. «Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз», — добавляет он. Но коллапса из-за недопоставок топлива в Крыму нет, уточняет Костюков. Поставщики пользуются паромной переправой по морю, как до введения в строй моста, и ждут получения разрешений, поясняет он.

По словам директора работающего в оккупированном Крыму предприятия ГУП «Крымские морские порты» Волкова, лишь паромы для перевозки опасных грузов на линии Рыбный порт (Керчь) — порт Кавказ работают с небольшой загрузкой. Он также уточнил, что в основном речь идет о бензовозах с топливом. Рейсы будут осуществляться по фактической загрузке и при необходимости, добавил он.

Б​ензовозам запрещен въезд на Керченский мост из-за неготовности инфраструктуры, заявил Алексей Волков, не уточнив деталей.

Напомним, в сентябре по Керченскому мосту проехало вдвое меньше машин, чем в августе.