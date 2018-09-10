Питерская компания за 640 млн рублей займется освещением дороги в оккупированном Крыму

11:35 02.10.2018 0 комментариев Крым

Компания "Светосервис – Санкт-Петербург" определена победителем в электронном аукционе на право заключения госконтракта по устройству наружного освещения на автодороге Симферополь – Феодосия в оккупированном Крыму.

Согласно информации на сайте госзакупок, за выполненные работы компания получит 644,9 млн рублей, сообщает Крыминформ.

"Основание для выполнения работ: республиканская адресная инвестиционная программа в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Крым. Цели выполнения работ по строительству: повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Р-23 Симферополь – Феодосия, обеспечивающей грузо-, пассажиропоток Республики Крым, удовлетворяющей большую потребность в местных перевозках наряду с обслуживанием межрегиональных транспортных связей", – говорится в документации к закупке.

Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.

Завершить работы необходимо до 20 декабря текущего года.

По условиям госконтракта, искусственное освещение будет оборудовано возле каждого населенного пункта вдоль трассы протяженностью 47,5 км, в частности, на участках с. Акрополис, с. Донское, пгт Зуя, с. Крымская Роза, с. Цветочное, г. Белогорск, с. Чернополье, с. Богатое, с. Родники, с. Еленовка, с. Радостное, с. Тополевка, с. Грушевка, г. Старый Крым, с. Изюмовка, с. Первомайское, с. Насыпное, с. Ближнее, г. Феодосия, с. Солнечное, с. Береговое.

Победителем стал единственный участник аукциона – ООО "Светосервис – Санкт-Петербург". На территории оккупированного Крыма это первый контракт для компании.



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