В Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 30 государств присоединились к совместному заявлению относительно оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова в поддержку Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур, который также выступил на седьмой информационной встрече ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в оккупированном Крыму, передает ZN,UA.

"Выступил на 7-ой информационной встрече ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в АРК. Руководством ЮНЕСКО было подтверждено намерение в ближайшее время начать первую фазу прямого мониторинга. 30 государств присоединились к совместному заявлению в поддержку Украины", - написал Шамшур.

Как сообщал BSNews, в марте 2018 года в здании французского посольства Украины в Париже прошло мероприятие, посвященное состоянию культурного наследия в аннексированном Крыму с участием представителей ЮНЕСКО.

В апреле ЮНЕСКО приняла решение, которое открывает возможность размещения специальной мониторинговой миссии и борьбы за охрану памятников культуры находящихся под российской оккупацией Крыма, в том числе Ханского дворца в Бахчисарае.