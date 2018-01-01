1 октября в Казахстане на полигоне Гвардейский начались международные учения«Поиск-2018» с участием разведывательных служб и подразделений государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В маневрах принимают участие спецслужбы Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, сообщает PanARMENIAN.Net

В учениях задействованы более трех тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц техники, в том числе авиационной и средств разведки, среди которых два российских самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».

В ходе взаимодействия участников маневров будут отработаны вопросы организации разведки в интересах обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Совместное тактико-специальное учение «Поиск-2018» проводится врамках единого замысла оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2018».

Напомним, на полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения.