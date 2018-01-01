США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой

10:13 02.10.2018 0 комментариев Румыния

Посол США в Румынии озвучил серьезную обеспокоенность в связи с состоянием системы правосудия в стране, заявив, что она "демонтируется" законодателями с "заинтересованными интересами".

Об этом сообщает Associated Press, передает Европейская правда.

Ганс Клемм в понедельник, 1 октября, заявил, что румынские магистраты подвергаются запугиванию и все чаще становятся объектами интересов политиков, которые считают, что органы судопроизводства ставят под угрозу их личные интересы.

Румыны регулярно проводили акции протеста против инициированных левым правительством законодательных изменений, утверждая, что нововведения усложнят преследование коррупции на высоком уровне.

Клемм заявил, что спорный пересмотр судебной системы рискует вернуть страну в состояние начала 2000-х годов, когда румынская судебная система страдала от коррупции и политического влияния.

Он заявил, что если изменения будут приняты, это усложнит процесс преследования и значительно сократит международное сотрудничество правоохранительных органов.

Румынское правительство пытается ослабить антикоррупционное законодательство, и оппозиция заявляет, что это делается, в том числе, в интересах правящей партии и ее лидера.

Попытки декриминализировать несколько коррупционных преступлений в прошлом году вызвали саме большие уличные протесты в Румынии на протяжении десятилетий.

Напомним: В Румынии 10 сентября сотни людей собрались у здания правительства, чтобы напомнить о протестах, прошедших 10 августа.



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