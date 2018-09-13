По данным ГУР МО Украины в оккупированном Крыму 32 тыс. военных РФ, новое вооружение, подлодки и авиация

09:59 02.10.2018 0 комментариев Крым

На территории оккупированного Крыма находится 32 000 российских военных.

Такую цифру озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
 
Россия осуществила значительное наращивание системы противовоздушной обороны, корабельного состава Черноморского флота и увеличила численность оккупационных войск, отметил также Скибицкий в эфире телеканала "ATR", передает Информационное Сопротивление.
 
"Сегодня на территории оккупированного Крыма находится около 32 тысяч военных ВС РФ. Противовоздушная оборона была усилена новейшими комплексами "С-300", "С-400" и "Панцирь-С1". На территорию Крыма зашли дополнительные подразделения военно-морского флота РФ. Увеличилась численность подводных лодок, боевых кораблей и боевой авиации. Таким образом, принимаются меры по дальнейшей милитаризации полуострова", - сказал разведчик.
 



Ещё на эту тему:

08:30 02.10.2018
МИД Украины планирует подготовить резолюцию в ООН о милитаризации оккупированного Крыма
07:03 02.10.2018
МИД Украины подозревает, что РФ разместила в оккупированном Крыму ядерное оружие
20:35 01.10.2018
Украинские корабли не будут сопровождать коммерческие суда через Азовское море
16:59 01.10.2018
На дежурство в Азовском море вышли новые патрульные катера / Фото
20:59 28.09.2018
Бронетехника оккупантов прокатилась по ЮБК / Фото
19:19 28.09.2018
Авиация оккупантов отбомбилась тремя тысячами бомб по Крыму
18:59 28.09.2018
Инженерные подразделения оккупационной армии отработали на полигоне «Опук» организацию обороны побережья
13:45 28.09.2018
Около 50 самолетов ЮВО бомбили в Черном море корабли "условного противника"
09:59 28.09.2018
20 бомбардировщиков 4-й армии ВВС РФ выполнили бомбометание недалеко от оккупированной Керчи
07:15 28.09.2018
США передали Украине два катера "Island"
21:42 27.09.2018
Росгвардии разрешили эвакуировать суда-нарушители в районе Керченского моста
20:40 27.09.2018
В ЧФ РФ проверят, не разжирели ли черноморские моряки
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
Все новости страны
Армения Армения
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
13:38 01.10.2018
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
16:59 28.09.2018
В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
10:29 28.09.2018
Грузія в ООН вимагає від Росії вивести війська з Абхазії та Південної Осетії
Все новости страны
Молдова Молдова
12:40 02.10.2018
Конфликт в непризнанном Приднестровье "созрел" для решения - представитель ОБСЕ
12:30 01.10.2018
Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик
18:18 28.09.2018
Парламент Молдовы может выступить за упрощение института президента
15:10 28.09.2018
Отстраненный президент Молдовы собирается с официальным визитом в Москву
Все новости страны
Россия Россия
13:05 02.10.2018
В России введут жесткую норму энергопотребления "на точку подключения"
08:08 02.10.2018
Банк России наращивает долю китайского юаня в золотовалютных активах
21:45 01.10.2018
Российские авиакомпании прогорели на международных рейсах
19:19 01.10.2018
МЧС России готовится к войне: стартовали всероссийские учения гражданской обороны
Все новости страны
Румыния Румыния
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
08:45 28.09.2018
Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
Все новости страны
Турция Турция
12:15 02.10.2018
Еще два F-35 получит Турция в марте 2019 года
19:59 28.09.2018
На пресс-конференции Меркель и Эрдогана произошел инцидент / Фото
17:59 28.09.2018
Турция требует экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара, Берлин называет этот шаг провокацией
09:39 28.09.2018
Турция усилит сотрудничество с Китаем в энергетике и борьбе с терроризмом
Все новости страны
Украина Украина
11:50 02.10.2018
За загрязнение земли в Феодосии Черноморнефтегаз заплатит штраф более 10 млн рублей
11:35 02.10.2018
Питерская компания за 640 млн рублей займется освещением дороги в оккупированном Крыму
11:15 02.10.2018
Возить бензин в оккупированный Крым по мосту не разрешили
10:55 02.10.2018
К заявлению по аннексии Крыма в ЮНЕСКО присоединилось 30 стран
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс