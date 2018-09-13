По данным ГУР МО Украины в оккупированном Крыму 32 тыс. военных РФ, новое вооружение, подлодки и авиация
|09:59 02.10.2018
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|Крым
На территории оккупированного Крыма находится 32 000 российских военных.
Такую цифру озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Россия осуществила значительное наращивание системы противовоздушной обороны, корабельного состава Черноморского флота и увеличила численность оккупационных войск, отметил также Скибицкий в эфире телеканала "ATR", передает Информационное Сопротивление.
"Сегодня на территории оккупированного Крыма находится около 32 тысяч военных ВС РФ. Противовоздушная оборона была усилена новейшими комплексами "С-300", "С-400" и "Панцирь-С1". На территорию Крыма зашли дополнительные подразделения военно-морского флота РФ. Увеличилась численность подводных лодок, боевых кораблей и боевой авиации. Таким образом, принимаются меры по дальнейшей милитаризации полуострова", - сказал разведчик.
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