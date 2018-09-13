В оккупированном Армянске возобновились ядовитые выбросы
|09:35 02.10.2018
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|Крым
Жители Армянска вчера, 1 октября, вновь начали жаловаться на появление неприятного запаха.
Об этом в Twitter написал пользователь Roksolana Today&Крым, сообщает Информационное Сопротивление.
"Сегодня тоже кислотная атака на месте. Дети идут в сад-школу и дышат серной и еще менделеев знает какой кислотой. Вся проблема на месте! Увозите детей! Летом будет полный конец этой истории уже", - говорится в сообщении.
Местные жители не верят, что химические выбросы на заводе «Титан» прекратятся.
Многие из горожан начали продавать недвижимость.
«Мыла лестницу на улице на работе — вода снова ржавая, как было в конце августа-начале сентября. Значит, опять что-то не так», — написала жительница Армянска Владлена Бойко.
Некоторые пользователи рекомендуют жителям Армянска увозить подальше от города детей.
Напомним: Крымчане продолжают массово жаловаться на последствия химических выбросов на аннексированном полуострове.
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