Жители Армянска вчера, 1 октября, вновь начали жаловаться на появление неприятного запаха.

Об этом в Twitter написал пользователь Roksolana Today&Крым, сообщает Информационное Сопротивление.

"Сегодня тоже кислотная атака на месте. Дети идут в сад-школу и дышат серной и еще менделеев знает какой кислотой. Вся проблема на месте! Увозите детей! Летом будет полный конец этой истории уже", - говорится в сообщении.

Местные жители не верят, что химические выбросы на заводе «Титан» прекратятся.

Многие из горожан начали продавать недвижимость.

«Мыла лестницу на улице на работе — вода снова ржавая, как было в конце августа-начале сентября. Значит, опять что-то не так», — написала жительница Армянска Владлена Бойко.

Некоторые пользователи рекомендуют жителям Армянска увозить подальше от города детей.

Напомним: Крымчане продолжают массово жаловаться на последствия химических выбросов на аннексированном полуострове.