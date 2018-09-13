Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео

09:11 02.10.2018 0 комментариев Грузия

Грузинский телеканал STV выпустил передачу «Пограничная зона», в которой рассказывается об оккупации Грузии и Крыма, войне на востоке Украины и в Сирии, о гибридной войне и других преступлениях Кремля.

Экспертами и гостями передачи являются ведущие политики Украины, ЕС и США: заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, лидер партии Народной Свободы Михаил Касьянов, экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, спецпредставитель госдепартамента США по Украине посол Курт Волкер, вице-премьер Украины Павел Розенко, заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, сообщает Информационное Сопротивление.

Авторы передачи с помощью мнения экспертов пытаются разобраться в таких вопросах: зачем Кремль ведет гибридную войну против граждан России? Зачем Кремль начал войну в Украине? Почему Запад ошибся, когда Россия начала войну с Грузией? Что Кремль делает в Сирии? Почему Путина не устраивает успех и демократическое развитие соседних государств?

Данный телевизионный проект вызвал шквал негодования со стороны Кремля и его пособников, поэтому он сразу попал в черный список РФ, и его изо всех сил пытаются удалить из эфира и соцсетей. Выпуск передачи можно увидеть на youtube – канале STV.



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