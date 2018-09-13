Украинские власти создадут полноценную систему безопасности в акватории Азовского моря.

За осуществлением судоходства в регионе будет следить единая система мониторинга безопасности.

Участниками системы станут сотрудники Пограничной службы Украины, полицейские, члены Национальной гвардии и другие правоохранители, сообщает SeafarersJournal.

Планируется, что в будущем к системе мониторинга присоединятся представители подразделений авиационной безопасности Украины и гражданской защиты МВД.

Информацию о формировании новой системы безопасности официально подтвердил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Азовского моря — стратегическая задача для МВД. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских. В дальнейшем она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и гражданской защиты», — заявил глава ведомства.

Детали создания новой системы и порядок работы ее участников будут определены позже.

Напомним: С 30 сентября, в акватории Азовского моря несут службу новые патрульные многофункциональные катера Stadtline 38s.