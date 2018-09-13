За осуществлением судоходства в в акватории Азовского моря будет следить единая система мониторинга безопасности
|08:51 02.10.2018
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|Крым
Украинские власти создадут полноценную систему безопасности в акватории Азовского моря.
За осуществлением судоходства в регионе будет следить единая система мониторинга безопасности.
Участниками системы станут сотрудники Пограничной службы Украины, полицейские, члены Национальной гвардии и другие правоохранители, сообщает SeafarersJournal.
Планируется, что в будущем к системе мониторинга присоединятся представители подразделений авиационной безопасности Украины и гражданской защиты МВД.
Информацию о формировании новой системы безопасности официально подтвердил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Азовского моря — стратегическая задача для МВД. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских. В дальнейшем она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и гражданской защиты», — заявил глава ведомства.
Детали создания новой системы и порядок работы ее участников будут определены позже.
Напомним: С 30 сентября, в акватории Азовского моря несут службу новые патрульные многофункциональные катера Stadtline 38s.
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