Министерство иностранных дел Украины планирует подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по милитаризации Россией оккупированного Крыма.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "ATR", передает РБК Украина.

"Есть такая идея сделать отдельную резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма", - сказал он.

По словам министра, поставки военной техники в горячие точки мира, например, в Сирию, осуществляются Россией именно с территории полуострова.

Кроме того, в Украине подозревают, что в оккупированном Крыму могли разместить ядерное оружие или инфраструктуру для него.

"Крым превратился в одну большую российскую военную базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или как минимум инфраструктура для производства ядерного оружия", - отметил Климкин.

Напомним: От ООН можно ожидать новой жесткой резолюции о Крыме.