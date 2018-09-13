МИД Украины планирует подготовить резолюцию в ООН о милитаризации оккупированного Крыма
|08:30 02.10.2018
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|Крым
Министерство иностранных дел Украины планирует подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по милитаризации Россией оккупированного Крыма.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "ATR", передает РБК Украина.
"Есть такая идея сделать отдельную резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма", - сказал он.
По словам министра, поставки военной техники в горячие точки мира, например, в Сирию, осуществляются Россией именно с территории полуострова.
Кроме того, в Украине подозревают, что в оккупированном Крыму могли разместить ядерное оружие или инфраструктуру для него.
"Крым превратился в одну большую российскую военную базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или как минимум инфраструктура для производства ядерного оружия", - отметил Климкин.
Напомним: От ООН можно ожидать новой жесткой резолюции о Крыме.
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