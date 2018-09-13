Банк России в I квартале 2018 года уменьшил долю доллара США и британского фунта в золотовалютных резервах и увеличил долю евро и китайского юаня, хотя в годовом выражении доля европейской валюты снизилась, свидетельствуют материалы регулятора.

Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился за годовой период с апреля 2017-го по март 2018-го на 57,2 млрд долларов до 460 млрд.

Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник, 1 октября, очередном «Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте», сообщают Banki.ru.

Наибольшее положительное влияние на размер активов оказали изменение курсов иностранных валют к доллару США, покупка иностранной валюты и золота на внутреннем рынке, а также изменение цены золота.

В период с апреля 2017 года по март 2018-го значительно увеличились объемы вложений Банка России в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов и объем средств, размещенных в депозитах и на корреспондентских ностро-счетах в иностранных банках, при этом объем прав требования в иностранной валюте к российским кредитным организациям по сделкам РЕПО за рассматриваемый период уменьшился, говорится в обзоре ЦБ.

Согласно материалам регулятора, доля доллара США в золотовалютных резервах ЦБ уменьшилась с 45,3% на 31 марта 2017 года до 43,7% на аналогичную дату 2018-го, доля евро — с 25,7% до 22,2%, британского фунта стерлингов — с 8,2% до 7,9%.

Исходя из опубликованных ранее данных за 2017 год, отдельно в I квартале 2018-го доля доллара в золотовалютных резервах ЦБ также снизилась (с 45,8% на 31 декабря 2017-го), как и доля британского фунта (с 8,3% на конец прошлого года), а доля евро, напротив, выросла (с 21,7% на конец 2017-го).

Совокупная доля прочих валют, включаемых в золотовалютные активы ЦБ (это китайские юани, канадские и австралийские доллары, японские иены и швейцарские франки), увеличилась с 4,4% на 31 марта 2017 года (8,3% на 31 декабря) до 9% на конец марта 2018-го.

В частности, на последнюю отчетную дату активы в юанях составили 5% (2,8% на конец 2017 года), в канадских долларах — 3% (3,1% на конец прошлого года), в австралийских долларах — 1% (без изменений за квартал); по активам в иенах и франках по-прежнему значатся нулевые показатели.

Доля золота составила на 31 марта текущего года 17,2%, увеличившись с 16,4% на конец марта-2017. Отдельно в I квартале 2018 года доля золота не изменилась, свидетельствуют данные ЦБ.

Регулятор напоминает, что информация о его деятельности по управлению активами публикуется не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России.













