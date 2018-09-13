Банк России наращивает долю китайского юаня в золотовалютных активах

08:08 02.10.2018 0 комментариев Россия

Банк России в I квартале 2018 года уменьшил долю доллара США и британского фунта в золотовалютных резервах и увеличил долю евро и китайского юаня, хотя в годовом выражении доля европейской валюты снизилась, свидетельствуют материалы регулятора.

Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился за годовой период с апреля 2017-го по март 2018-го на 57,2 млрд долларов до 460 млрд.

Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник, 1 октября, очередном «Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте», сообщают Banki.ru.

Наибольшее положительное влияние на размер активов оказали изменение курсов иностранных валют к доллару США, покупка иностранной валюты и золота на внутреннем рынке, а также изменение цены золота.

В период с апреля 2017 года по март 2018-го значительно увеличились объемы вложений Банка России в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов и объем средств, размещенных в депозитах и на корреспондентских ностро-счетах в иностранных банках, при этом объем прав требования в иностранной валюте к российским кредитным организациям по сделкам РЕПО за рассматриваемый период уменьшился, говорится в обзоре ЦБ.

Согласно материалам регулятора, доля доллара США в золотовалютных резервах ЦБ уменьшилась с 45,3% на 31 марта 2017 года до 43,7% на аналогичную дату 2018-го, доля евро — с 25,7% до 22,2%, британского фунта стерлингов — с 8,2% до 7,9%.

Исходя из опубликованных ранее данных за 2017 год, отдельно в I квартале 2018-го доля доллара в золотовалютных резервах ЦБ также снизилась (с 45,8% на 31 декабря 2017-го), как и доля британского фунта (с 8,3% на конец прошлого года), а доля евро, напротив, выросла (с 21,7% на конец 2017-го).

Совокупная доля прочих валют, включаемых в золотовалютные активы ЦБ (это китайские юани, канадские и австралийские доллары, японские иены и швейцарские франки), увеличилась с 4,4% на 31 марта 2017 года (8,3% на 31 декабря) до 9% на конец марта 2018-го.

В частности, на последнюю отчетную дату активы в юанях составили 5% (2,8% на конец 2017 года), в канадских долларах — 3% (3,1% на конец прошлого года), в австралийских долларах — 1% (без изменений за квартал); по активам в иенах и франках по-прежнему значатся нулевые показатели.

Доля золота составила на 31 марта текущего года 17,2%, увеличившись с 16,4% на конец марта-2017. Отдельно в I квартале 2018 года доля золота не изменилась, свидетельствуют данные ЦБ.

Регулятор напоминает, что информация о его деятельности по управлению активами публикуется не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России.


 
 
 
 
 
 



Ещё на эту тему:

21:45 01.10.2018
Российские авиакомпании прогорели на международных рейсах
10:57 01.10.2018
РФ просят Южную Корею официально объяснить факт задержания российского санкционного судна
08:49 01.10.2018
Попавшее под санкции США российское судно «Севастополь» задержали в Южной Корее
17:40 27.09.2018
Банки РФ ввезли рекордные объемы евро на фоне опасения санкций США, снижая при этом ввоз долларов
20:02 26.09.2018
В российских банках заканчивается валюта: идет существенный отток средств с валютных депозитов
16:16 26.09.2018
Послы ЕС согласовали новый санкционный режим за применение химоружия
07:59 26.09.2018
США вводят санкции против 12 российских компаний
10:18 25.09.2018
Страны ЕС согласовали новый принцип введения санкций против РФ за химоружие
19:03 24.09.2018
Швейцария отказала в визе "замминистру образования" из оккупированного Крыма
10:55 24.09.2018
Газпром рухнул в рейтинге мировых энергетических гигантов
10:12 21.09.2018
Медведев пообещал россиянам как минимум шесть трудных лет из-за санкций
08:58 21.09.2018
Госдеп США обнародовал поименный список санкций введенных против РФ
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
Все новости страны
Армения Армения
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
13:38 01.10.2018
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
16:59 28.09.2018
В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
10:29 28.09.2018
Грузія в ООН вимагає від Росії вивести війська з Абхазії та Південної Осетії
Все новости страны
Молдова Молдова
12:40 02.10.2018
Конфликт в непризнанном Приднестровье "созрел" для решения - представитель ОБСЕ
12:30 01.10.2018
Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик
18:18 28.09.2018
Парламент Молдовы может выступить за упрощение института президента
15:10 28.09.2018
Отстраненный президент Молдовы собирается с официальным визитом в Москву
Все новости страны
Россия Россия
13:05 02.10.2018
В России введут жесткую норму энергопотребления "на точку подключения"
08:08 02.10.2018
Банк России наращивает долю китайского юаня в золотовалютных активах
21:45 01.10.2018
Российские авиакомпании прогорели на международных рейсах
19:19 01.10.2018
МЧС России готовится к войне: стартовали всероссийские учения гражданской обороны
Все новости страны
Румыния Румыния
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
08:45 28.09.2018
Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
Все новости страны
Турция Турция
12:15 02.10.2018
Еще два F-35 получит Турция в марте 2019 года
19:59 28.09.2018
На пресс-конференции Меркель и Эрдогана произошел инцидент / Фото
17:59 28.09.2018
Турция требует экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара, Берлин называет этот шаг провокацией
09:39 28.09.2018
Турция усилит сотрудничество с Китаем в энергетике и борьбе с терроризмом
Все новости страны
Украина Украина
11:50 02.10.2018
За загрязнение земли в Феодосии Черноморнефтегаз заплатит штраф более 10 млн рублей
11:35 02.10.2018
Питерская компания за 640 млн рублей займется освещением дороги в оккупированном Крыму
11:15 02.10.2018
Возить бензин в оккупированный Крым по мосту не разрешили
10:55 02.10.2018
К заявлению по аннексии Крыма в ЮНЕСКО присоединилось 30 стран
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс