Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 1 октября, подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок".

Закон устанавливает общие рамочные условия сотрудничества Украины и Румынии в сфере военных перевозок, сообщается на сайте главы страны, передает OBOZREVATEL.

"В частности, определяются сроки, органы, ответственные за военные перевозки, порядок организации, планирования и выполнения перевозок, запрещенные к перевозке грузы, максимальные сроки перевозок и тому подобное", - отмечает пресс-служба.

Между Киевом и Бухарестом будет создана договорно-правовая база по осуществлению данного сотрудничества благодаря реализации этого документа.

Также, реализовав закон, обе страны расширят в дальнейшем сотрудничество в сфере подобных перевозок.