РФ ждет реакции США на появление информации о возможном обмене Сенцова на осужденных в США россиян

07:23 02.10.2018 0 комментариев Крым

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрий Динзе, считает появление информации о возможном обмене своего подзащитного на осужденных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину "сигналом, что такие переговоры возможны".

Об этом правозащитник заявил в эфире "112 канала", передает Укринформ.

"Источником такой информации могут быть исключительно спецслужбы. А что касается возможности или невозможности такого обмена в данных наших реалиях, то, в принципе, такой обмен возможен, если американская сторона не против", – отметил Дінзе.

По его мнению, появление такой информации в СМИ является ничем иным, как "сигналом России о том, что она готова вступить в такие переговоры".

"Я думаю, что это намек или сигнал, что такие переговоры в принципе возможны и, наверное, российская сторона ждет, чтобы американская сторона отреагировала на эту информацию", – подчеркнул защитник Сенцова.

Он также добавил, что наиболее вероятно то, что сами российские спецслужбы решили через СМИ донести информацию, чтобы впоследствии реализовать такой обмен.

Накануне «Новая газета» со ссылкой на собственный источник сообщила, что главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США.



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