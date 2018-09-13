Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина имеет вполне обоснованные подозрения о наличии в оккупированном Крыму российского ядерного оружия или готовой инфраструктуры для его размещения.

"При этом что там есть, мы до конца не знаем. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть и ядерное оружие, или, по меньшей мере, инфраструктура для ядерного оружия", - сказал Климкин в интервью крымскотатарскому каналу ATR, передает Главред.

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