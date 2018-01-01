Французские средства воздушной обороны уже в Грузии

21:59 01.10.2018 0 комментариев Грузия

 Радиолокационные станции и зенитно-ракетные системы ближнего действия, предусмотренные контрактом с французскими компаниями, уже в Грузии.

Об этом сообщает министерство обороны Грузии, передает Грузия Online.

По данным ведомства, увидеть их можно на авиационной базе в Алексеевке, где сегодня отмечают День военной авиации.

На авиационной базе размещены радиолокационные станции, мобильные центры управления и сообщений, зенитно-ракетные системы ближнего действия приобретенные от Thales Las и MBDA.

Эти системы являются лучшими в мире среди средств этого класса и более эффективны, как для операций поддержки, так и охраны объектов особой важности.

По данным министерства обороны Грузии, при поддержке США проходит и обновление и модернизация парка вертолётов. После этого, у Грузии будут летательные аппараты высокого качества, которые смогут не только выполнять задачи министерства, но и участвовать в спасательных и противопожарных работах по всей стране в случае необходимости.
 



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