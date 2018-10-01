Российские авиакомпании прогорели на международных рейсах
|21:45 01.10.2018
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|Россия
В прошлом полугодии общий убыток российских авиакомпаний достиг 40,2 млрд рублей, более чем вдвое превысив результат того же периода 2017 года.
Об этом сообщает «finanz.ru», передает GuildHall.
При этом к уже привычным потерям на внутренних линиях (37,1 млрд рублей, на 49% больше первого полугодия 2017 года) добавился отрицательный результат на международных маршрутах — 2,9 млрд рублей, свидетельствуют данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Если в 2017 году часть перевозчиков выходила на безубыточность после низкого зимнего сезона уже в мае, то в 2018 году из-за опережающего роста расходов — только в конце июня, уточнили в ассоциации.
Общие расходы перевозчиков увеличились на 22,1%, до 645,3 млрд рублей, а доходы — только на 18,5%, до 604,4 млрд рублей.
Причиной убытков на традиционно прибыльных международных направлениях стал рост цен на керосин, расходы на который выросли на 40,1%, до 167 млрд рублей.
По итогам года речь пойдет о дополнительных 75-80 млрд рублей затрат, ожидают в АЭВТ.
Цены на авиакеросин резко выросли весной из-за роста цен на нефть и ослабления рубля, напоминает «Коммерсант».
В России рост биржевых цен составил 31,1%, до 47,2 тысячи рублей за тонну. Доля топлива в расходах достигла 30%, констатируют в S7.
Вместе с затратами на парк, номинированными в валюте, получается, что постоянно увеличивается половина расходов, говорят в авиакомпании. При этом компенсировать рост расходов за счет тарифов на авиабилеты в текущей экономической ситуации станет возможно лишь в том случае, если вырастут доходы населения или с рынка уйдет лишняя емкость в результате разумных действий авиакомпаний или банкротств, считает президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
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