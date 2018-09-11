Украина заявила об отсутствии положительной информации по освобождению удерживаемых в РФ украинцев
|21:21 01.10.2018
|0 комментариев
|Крым
У Украины, как и ее партнеров по "нормандскому формату" Германии и Франции, нет положительной информации касательно украинских граждан, которые необоснованно находятся в заключении на территории РФ.
Об этом заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы делаем все для освобождения. Но пока еще никакого позитивного сигнала, ни одного: ни у нас, ни у наших партнеров по "нормандскому формату" - от Российской Федерации нет", - сказала И.Геращенко журналистам в понедельник, 1 октября, в Киеве.
Она также напомнила, что Украина ожидает от администрации российского президента ответа на письма россиян, осужденных в Украине за особо тяжкие преступления, которые просят способствовать их возвращению на родину путем обмена на украинских политзаключенных. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины направило эти письма в администрацию президента РФ по дипломатической почте.
Ранее И.Геращенко заявила также, что не располагает информацией о якобы переговорах по обмену украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных в США граждан РФ Виктора Бута и Константина Ярошенко
напомним: Оккупационная "власть" Крыма значительно усилила ограничения свободы мирных собраний на территории полуострова.
Ещё на эту тему:
Москва «не в курсе» инициативы обменять Сенцова на граждан России: Бута, Ярошенко и Бутину
"Стабильный": Консилиум российских врачей оценил здоровье политзаключенного Сенцова
Крымская правозащитная группа призывает создать единый координационный орган по освобождению крымских политузников
Сенцов вошел в предварительный список Европарламента на Сахаровскую премию за 2018 год
"Не ожидал , что меня настолько хватит, и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь!" - Сенцов
После физического насилия со стороны администрации СИЗО состояние Владимира Балуха чрезвычайно тяжелое / Документ
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма опасается гиперэмоциональной реакции Балуха