Украина заявила об отсутствии положительной информации по освобождению удерживаемых в РФ украинцев

21:21 01.10.2018 0 комментариев Крым

У Украины, как и ее партнеров по "нормандскому формату" Германии и Франции, нет положительной информации касательно украинских граждан, которые необоснованно находятся в заключении на территории РФ.

Об этом заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы делаем все для освобождения. Но пока еще никакого позитивного сигнала, ни одного: ни у нас, ни у наших партнеров по "нормандскому формату" - от Российской Федерации нет", - сказала И.Геращенко журналистам в понедельник, 1 октября, в Киеве.

Она также напомнила, что Украина ожидает от администрации российского президента ответа на письма россиян, осужденных в Украине за особо тяжкие преступления, которые просят способствовать их возвращению на родину путем обмена на украинских политзаключенных. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины направило эти письма в администрацию президента РФ по дипломатической почте.

Ранее И.Геращенко заявила также, что не располагает информацией о якобы переговорах по обмену украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных в США граждан РФ Виктора Бута и Константина Ярошенко

напомним: Оккупационная "власть" Крыма значительно усилила ограничения свободы мирных собраний на территории полуострова.



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