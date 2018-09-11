У Украины, как и ее партнеров по "нормандскому формату" Германии и Франции, нет положительной информации касательно украинских граждан, которые необоснованно находятся в заключении на территории РФ .

Об этом заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы делаем все для освобождения. Но пока еще никакого позитивного сигнала, ни одного: ни у нас, ни у наших партнеров по "нормандскому формату" - от Российской Федерации нет", - сказала И.Геращенко журналистам в понедельник, 1 октября, в Киеве.

Она также напомнила, что Украина ожидает от администрации российского президента ответа на письма россиян, осужденных в Украине за особо тяжкие преступления, которые просят способствовать их возвращению на родину путем обмена на украинских политзаключенных. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины направило эти письма в администрацию президента РФ по дипломатической почте.

Ранее И.Геращенко заявила также, что не располагает информацией о якобы переговорах по обмену украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных в США граждан РФ Виктора Бута и Константина Ярошенко

напомним: Оккупационная "власть" Крыма значительно усилила ограничения свободы мирных собраний на территории полуострова.