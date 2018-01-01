За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса

20:59 01.10.2018 0 комментариев Азербайджан

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Гудрат Гасангулиев заявил, что его слова об оккупации Нагорного Карабаха Россией были искажены журналистами азербайджанских средств массовой информации.

Слова парламентария приводит Haqqin, сообщает Лента.Ру.

Издание сообщило, что депутат связался с редакцией и заявил об искажении своих слов, произнесенных на первом пленарном заседании осенней сессии парламента.

«В своем выступлении я сказал, что за нагорно-карабахским конфликтом стоит Россия, за оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией. Я не говорил, что наши территории оккупированы Россией. То есть Армения оккупировала территории Азербайджана с помощью России. И я заявил, что, возможно, в будущем коалиция Армении с Россией может оккупировать новые территории Азербайджана», — уточнил Гасангулиев.

Депутат также предложил коллегам подготовить законопроект об оккупированных территориях. По словам Гасангулиева, на неподконтрольных Баку территориях эксплуатируются природные богатства. «Растет число компаний, работающих на оккупированных территориях. Я считаю необходимым подготовить законопроект об этих территориях. После этого с этими компаниями надо будет поступать в соответствии с законом», — указал он.

В настоящий момент Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под контролем Вооруженных сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Населенный преимущественно этническими армянами Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть себе контроль над регионом посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. В урегулировании конфликта принимает участие Минская группа ОБСЕ, куда, помимо армянских и азербайджанских представителей, входят Москва, Вашингтон и Париж.



Ещё на эту тему:

12:56 13.08.2018
Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но после подготовительного этапа
10:36 16.07.2018
Премьер Армении заявил, что армия должна быть готова к любому развитию ситуации в Карабахе
13:57 23.05.2018
Россия сохранит активную роль в карабахском конфликте
11:58 15.05.2018
ОБСЕ проведет на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении очередной мониторинг
10:55 16.03.2018
Молдова поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта на основе международного права
10:44 12.01.2018
Россия поддержит итальянское председательство ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - постпред РФ при ОБСЕ
08:00 26.12.2017
Банки Азербайджана прекращают сотрудничество с системой денежных переводов, работающей с Нагорным Карабахом
13:55 13.12.2017
Мониторинг ОБСЕ на границе Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
13:14 06.12.2017
Сегодня состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении
11:29 06.12.2017
Армяне проводят учения в Карабахе
18:50 30.11.2017
В Турции возбуждено дело против лиц, незаконно посетивших Карабах
11:58 27.11.2017
На границе Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Новости
Азербайджан Азербайджан
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
Все новости страны
Армения Армения
13:38 01.10.2018
На полигоне "Баграмян" стартовали масштабные российско-армянские двусторонние военные учения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
Все новости страны
Болгария Болгария
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
16:59 28.09.2018
В МИД Украины встретились с семьями моряков отбывающих наказание в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
10:29 28.09.2018
Грузія в ООН вимагає від Росії вивести війська з Абхазії та Південної Осетії
07:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о продолжении курса европейской и евроатлантической интеграции
Все новости страны
Молдова Молдова
12:30 01.10.2018
Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону - молдавский политик
18:18 28.09.2018
Парламент Молдовы может выступить за упрощение института президента
15:10 28.09.2018
Отстраненный президент Молдовы собирается с официальным визитом в Москву
14:10 28.09.2018
Непризнанное Приднестровье добивается международного признания своих автономеров
Все новости страны
Россия Россия
21:45 01.10.2018
Российские авиакомпании прогорели на международных рейсах
19:19 01.10.2018
МЧС России готовится к войне: стартовали всероссийские учения гражданской обороны
16:33 01.10.2018
Российский Газпром завершил продажу своего турецкого актива Bosphorus Gaz
10:57 01.10.2018
РФ просят Южную Корею официально объяснить факт задержания российского санкционного судна
Все новости страны
Румыния Румыния
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
08:45 28.09.2018
Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
18:18 26.09.2018
Румыния продолжит ремонтировать детсады в Молдове
Все новости страны
Турция Турция
19:59 28.09.2018
На пресс-конференции Меркель и Эрдогана произошел инцидент / Фото
17:59 28.09.2018
Турция требует экстрадиции известного турецкого журналиста Джана Дюндара, Берлин называет этот шаг провокацией
09:39 28.09.2018
Турция усилит сотрудничество с Китаем в энергетике и борьбе с терроризмом
15:29 26.09.2018
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
Все новости страны
Украина Украина
21:21 01.10.2018
Украина заявила об отсутствии положительной информации по освобождению удерживаемых в РФ украинцев
20:35 01.10.2018
Украинские корабли не будут сопровождать коммерческие суда через Азовское море
20:10 01.10.2018
Учения на побережье Азовского моря имели целью подготовить адекватный ответ на российскую агрессию, а не напугать Венгрию
19:44 01.10.2018
В оккупированном Крыму задержали лидера "самообороны" Ялты
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс