Украинские корабли не будут сопровождать коммерческие суда через Азовское море
|20:35 01.10.2018
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|Крым
Украина построит военную базу на Азовском море и направит больше сил в этот регион для противостояния российской угрозе.
Об этом в интервью изданию Reuters заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает УНН.
Он заявил, что Россия вышла за пределы тайных боев на Донбассе и начала оказывать агрессивные действия против кораблей, направляющихся в украинские порты.
Отмечается, что ранее Вашингтон также призвал Россию прекратить "запугивание" судов, а также предоставил в распоряжение Украины американские патрульные катера. Москва, в свою очередь, заявляет, что Украина может попытаться блокировать Крым.
"Все те действия, которые проводятся в Азовском морском регионе, являются элементами нашего присутствия в этом регионе для адекватного ответа на возможные провокации Российской Федерации", - сказал Муженко.
По его словам, Украина уже развернула в этом районе большее количество воздушных, сухопутных, морских и артиллерийских войск.
Напомним: На Азовском море планируют создать базу ВМС до конца года.
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