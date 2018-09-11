Украина построит военную базу на Азовском море и направит больше сил в этот регион для противостояния российской угрозе.

Об этом в интервью изданию Reuters заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает УНН.

Он заявил, что Россия вышла за пределы тайных боев на Донбассе и начала оказывать агрессивные действия против кораблей, направляющихся в украинские порты.

Отмечается, что ранее Вашингтон также призвал Россию прекратить "запугивание" судов, а также предоставил в распоряжение Украины американские патрульные катера. Москва, в свою очередь, заявляет, что Украина может попытаться блокировать Крым.

"Все те действия, которые проводятся в Азовском морском регионе, являются элементами нашего присутствия в этом регионе для адекватного ответа на возможные провокации Российской Федерации", - сказал Муженко.

По его словам, Украина уже развернула в этом районе большее количество воздушных, сухопутных, морских и артиллерийских войск.

Напомним: На Азовском море планируют создать базу ВМС до конца года.